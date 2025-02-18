بعد أن رزقت بتوأم.. كارمن سليمان: قولوا ما شاء الله

وقالت كارمن سليمان: "الحمدلله قولوا ما شاء الله وتمارا"،واحتفلت الفنانة كارمن سليمان، وزوجها مصطفي جاد بقدوم بمولدتهما الثاني .شاركت المطربة كارمن سليمان، مع جمهورها ومتابعيها، بصور لأحدث ظهور لها، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام».وظهرت كارمن رفقة زوجها الملحن جاد وابنها الأول "زين"، من داخل المستشفى احتفالاً بقدوم مولدتها الجديدة.وعلقت كارمن التي ظهر عليها ملامح حملها، دون الكشف عن تفاصيل مولودتها الثانية قائلة:" الحمد لله.. عيلتنا بتكبر".