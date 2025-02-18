اصابة شخص بطلق ناري في بغداد

وقال المصدر في حديث لـ نيوز، انه "أصيب شخص بطلق ناري اثناء تنظيف سلاحه الشخصي داخل مجمع في بغداد".وأضاف: "قوة امنية وصلت مكان الحادث ولا توجد شكوى ضد احد وحالته الصحية مستقرة".