"حسبة عمري".. كشف تفاصيل مسلسل روجينا الجديد

وتضمنت الصور لمحات من كواليس العمل، حيث عرضت أسرة الشخصية الرئيسية "هند" وزوجها "فاروق"، اللذين يجسد دورهما مجموعة متميزة من الفنانين.وفي الصور التي نشرتها روجينا، يظهر عدد من النجوم الذين يشاركونها البطولة، منهم الفنان عمرو عبد الجليل، علي الطيب، نور إيهاب، نادين، عمر رزيق، ونور قدري.وقد عُنونت الصورة بعبارة "عائلة هند وفاروق"، مع تعليق من روجينا يتمنى النجاح للعمل، حيث كتبت: "بإذنك يا رب تجعل رزقنا النجاح من فضلك وبفضلك مدد يا رب مدد بلا عدد".ومن خلال الصور، برز حفل زفاف الفنانة نور إيهاب، مما يوحي بوجود أحداث مهمة ستحدث في حلقات المسلسل، مما يثير فضول الجمهور حول تطورات الحبكة وعلاقات الشخصيات المختلفة في العمل.وتدور أحداث "حسبة عمري" حول شخصية "هند"، التي تجسدها روجينا، وهي امرأة تعاني من مشكلات زوجية تؤدي بها في النهاية إلى الانفصال عن زوجها بعد عشرين عامًا من الزواج. في البداية، تقرر "هند" المطالبة بحقها في "الكد والسعاية"، مما يؤدي إلى صراع طويل حول حقوقها وممتلكات الزوج بعد الطلاق.وتشارك روجينا في مع مجموعة من النجوم الكبار مثل سيد رجب، عمرو عبد الجليل، محمد رضوان، وعدد آخر من الفنانين. المسلسل من تأليف محمود عزت وإخراج مي ممدوح، ومن المتوقع أن يحظى بإقبال كبير من الجمهور في رمضان 2025.وينتمي المسلسل إلى فئة مسلسلات الـ 15 حلقة، ويجمع بين عناصر الدراما والكوميديا، حيث تواجه البطلة عدة تحديات في حياتها، ويظهر عمرو عبد الجليل في دور مميز يضيف طابعًا خاصًا للعمل. تمزج القصة بين الصراع العائلي والمواقف الكوميدية التي تضفي جوًا من المرح.