تطور مثير في أغنية أصالة.. هل عادت "60 دقيقة حياة" إلى يوتيوب؟

وقد أعلن شقيقها أنس نصري عن هذا السار، مؤكدًا أن الأغنية عادت إلى مكانها الصحيح في قلوب جمهورها.عبر أنس نصري عن سعادته بعودة الأغنية إلى يوتيوب، مشيرًا إلى أنها تمثل انتصارًا للفن على كل التحديات والعراقيل التي واجهتها.وكتب عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي: "اليوم هو يوم استعادة الحق، يوم انتصار الفن على العرقلة والتحديات." لقد مرت أسابيع من الغياب القسري، ولكن الآن عادت الأغنية لتستعيد مكانتها التي تستحقها في قلوب عشاق الفن . هذه الأغنية ليست مجرد عمل فني، بل هي جزء من تاريخ موسيقي صنعناه معًا، أنا وأختي أصالة، الصوت الذي لا يمكن التشكيك فيه.أكد أنس نصري أن عودة الأغنية ليست مجرد استعادة لمقطع موسيقي، بل هي رسالة قوية تؤكد أن الجهود والتفاني لا يمكن أن تُلغى بقرار فردي.وأشار إلى أن النجاح الحقيقي يفرض نفسه مهما واجه من محاولات للعرقلة، قائلاً: "رغم المناوشات والتدخلات التي حاولت طمس هذا النجاح، إلا أن الحقيقة تفرض نفسها دائمًا. أنا سعيد بهذا اليوم، بعودة عمل استثمرنا فيه القلب والروح."تجدر الإشارة إلى أن أغنية "60 دقيقة حياة" التي صدرت عام 2015 حققت نجاحًا كبيرًا ونالت إعجاب الجمهور . حذفها أثار ضجة واسعة بين محبي أصالة، وعودتها الآن تؤكد أن الأعمال الفنية ذات القيمة تبقى خالدة مهما واجهت من عوائق.وحققت الأغنية حتى الآن نحو 210 ملايين مشاهدة، وهي من كلمات باسم عادل وألحان وتوزيع محمد رحيم.