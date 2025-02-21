في عيد ميلادها.. إطلالة "جريئة" لسيرين عبد النور تخطف الأنظار (صور)

وقد اختار كيفاح بلّاني المخرج والمصوّر خلفية بسيطة باللون الأبيض ليلتقط أجمل الصور للنجمة سيرين، التي بدورها تألّقت بفستان جريء وجذّاب من علامة "دار ميرال" (Maison Miral).وقد نسّق لها هذه الإطلالة الخبير شمعون إذ اختار هذا الفستان المميّز بالكتف الواحد وبفتحة جانبية مثيرة ومخطط ألوان أنيق باللونين الأسود والأبيض. يبرز التصميم الملائم شكل الجسم، مما يخلق مظهراً جريئاً وعصرياً.ولتكتمل إطلالتها الإحتفالية، اختار شمعون من علامة "جيوفاني خوام" (Giovannie Khawam) كندرة "جيسيكا" (Jessica) ملفتة بتصميمها الأنثوية. تميّز هذا الحذاء بالكعب العالي بقصّة الأحزمة التي عانقت رجلي بالنعومة والأنوثة، بالإضافة إلى القماش الشفاف الأسود المرصّع بأحجار سوداء أيضاً لامعة.أمّا عن إطلالتها الجمالية، فقد تميّز شعرها الأسود بطول ملفت، بحيث أنّها عمدت على تطبيق الشعر المستعار من اشهر صالون مختّص بذلك "أمل للشعر المستعار" (Amal Hair Extension). كما اهتمّ خبير صبغات الشعر روني جيبرين بتسريح شعرها الذي عزز من أسلوب المرأة العصرية والجذابة.وقد اختارت خبيرة المكياج زينة ابراهيم لهذه الإطلالة الجريئة مكياجاً مناسباً للغاية، إذ اعتمدت نمط المكياج الفرنسي الذي يرتكز على تطبيق الكحل المائي الأسود للحصول على رسمة عين مذبوحة، مع إبراز ابتسامتها من خلال تطبيق أحمر الشفاه باللون الأحمر.ولإنهاء هذه الإطلالة التي جذبت المتابعين لشدّة جمالها، كان لعلامة مجوهرات طحان، المتخصصة بتصميم الماس دور كبير في تفخيم إطلالة عبد . إذ تألّقت النجمة بالأقراط المرصّعة بالأحجار السوداء اللامعة بأسلوب الثريا المنسدبة مع إسوارة عريضة أضفت السحر على حركة يدها.