بينما يواصل تصوير "تحت الأرض".. مكسيم خليل يحتفل بزفاف شقيقته في دمشق

وشارك مكسيم مجموعة من الصور تجمعه بشقيقته وعريسها، عبر حسابه الرسمي في إنستغرام، الأربعاء، وهنأهما قائلاً: "مبروك حبيبتي ديانا عروستنا الحلوة.. إنشالله أيامكم كلها بتكون حب وسلام وفرح.. لؤي وديانا".ويسابق صناع مسلسل "تحت الأرض"، الزمن لاستكمال التصوير، بين دمشق، وأبو ظبي، تحت إدارة المخرج مضر إبراهيم، عن نص من تأليف شادي دويعر وسلطان العودة، وتدور أحداثه في الشام مطلع القرن العشرين، حول "صراع بين التجار في تلك الفترة".وكشف صناع المسلسل مؤخرًا عن الإعلان الترويجي للعمل، الذي سيعرض على قناة أبو ظبي في رمضان.ويضم المسلسل على قائمة أبطاله أيضًا: سامر المصري، وأحمد الأحمد، وروزينا لاذقاني، ولين غرة، وفايز قزق، ولجين إسماعيل، وأيمن عبدالسلام، وكرم الشعراني، والممثلة اللبنانية كارمن لبس، وممثلون كثر آخرون.