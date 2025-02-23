البصرة تودع أحد قاماتها المسرحية والاكاديمية

وقالت النقابة في بيان ورد لـ نيوز، أن "الفقيد كان قامة علمية وفنية كبيرة، وترك بصمة لا تُنسى في والعراق عبر أعماله المسرحية".ووُلد البروفيسور طارق عبد العذاري في عام 1952، وبدأ مسيرته الفنية عام 1967 كممثل في عمل مسرحي من تأليف وإخراج عبد الله السلمي. وخلال مسيرته، ساهم في تطوير الحركة المسرحية العراقية، وشارك في العديد من المهرجانات والفعاليات الفنية.