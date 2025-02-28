بسبب إعلان ساخر.. فنان مصري يعتذر للنوبيين

وكان الفنان عيد قد تسبب في أزمة كبيرة بينه وبين المواطنين النوبيين، بسبب إعلان تجاري قدم خلاله شخصية اللون يتحدث بطريقة تشبه اللهجة النوبية، وهو ما رآه بعض النوبيين بمثابة إهانة لهم، وسخرية من لونهم ولهجتهم.فيما حاول الفنان معالجة الأمر بشكل سريع، حيث ظهر خلال فيديو مصور بثه عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قدم من خلاله اعتذارا عما بدر منه.وقال خلال الفيديو: " أعتذر لكل إخوتي النوبيين في مصر، فأنا لم أقصد الإساءة إليهم من خلال الإعلان الذي قدمته لإحدى العلامات التجارية المصرية، حيث إنني كنت أتحدث بطريقة معينة لا أقصد بها السخرية من اللهجة النوبية التي أحبها".كما أضاف: "لم أقل خلال الإعلان إنني نوبي أو أجسد شخصية نوبية، إلا أنني أيضا أعتذر لهم، نظرا لحبي لهم، وهناك العديد من أصدقائي نوبيين".واستكمل عيد قائلا: "أنا على استعداد أن أقبل رأس كل نوبي، وأن أذهب إلى منازلهم من أجل الاعتذار إليهم، كما أنني حذفت الإعلان من كل صفحاتي بمواقع التواصل الاجتماعي، كما أنني تحدثت إلى الشركة المعلنة لحذف الإعلان أيضا".إلى ذلك، أصدرت جمعية المصريين للمحامين النوبيين، بياناً عبرت خلاله عن رفضها للإعلان الذي ظهر خلاله الفنان.واستنكرت الجمعية في بيانها: "الإعلان الذي بثته صفحة "إحدى الشركات التجارية"، والذي ظهر فيه الفنان بصورة تمثل إهانة مباشرة وتمييزًا ضد المجتمع النوبي، معتبرة أنه يُعد انتهاكًا صارخًا لحقوق النوبيين كمكون أصيل من المجتمع المصري".كذلك أكدت الجمعية أن هذا الإعلان يتضمن إساءة متعمدة وتشويهًا للهوية والثقافة النوبية، كما يُعد مخالفًا لنصوص الدستور والقوانين ذات الصلة التي تحظر كافة أشكال التمييز والعنصرية.وأضاف البيان: "وبناءً عليه، سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد الشركة المنتجة وسليمان عيد، لمحاسبتهما على نشر الكراهية، وإثارة الفتنة بين مكونات المجتمع المصري".