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السومرية ترفع منسوب التحدي بخطوة إشتاق إليها المشاهد... إليكم الخريطة الكاملة للبرامج والمسلسلات

فن وثقافة

2025-03-01 | 02:01
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/author-details/44/جنيفر-فرحات
السومرية ترفع منسوب التحدي بخطوة إشتاق إليها المشاهد... إليكم الخريطة الكاملة للبرامج والمسلسلات
1,108 شوهد

من الإفطار حتى السحور، السومرية سترافقكم طيلة شهر رمضان المبارك هذا العام 2025، بأقوى البرامج الترفيهية والاجتماعية والانسانية والسياسية، بالإضافة إلى أضخم الأعمال الدرامية الخليجية والمصرية والسورية، لتكون مواكبة لجميع الأذواق والآراء. وهذه السنة رفعنا من منسوب التحدّي في خطوة إشتاق إليها المشاهد ليستمتع بباقة أعمال لا مثيل لها.

إليكم جميع الأعمال الرمضانية التي ستتابعونها عبر السومرية:

برنامج "سوشل رمضان": لمواكبة أبرز وأهم الأخبار والأحداث في شهر رمضان المبارك ستكون معكم طيبة عامر لتخبركم بأجدد الأخبار المحلية والعالمية. ويعرض البرنامج في الساعة الخامسة عصراً. 

برنامج حديث رمضان: يهدف التقرب من الله وإضافة حسنات إلى صيامنا الرمضاني تقدم قناة السومرية برنامج "حديث رمضان" الذي يُعتبر وقفة دينية طيلة الشهر الفضيل، ومرجعٌ للإضاءة على الفضائل التي يقدمها هذا الشهر وكيفية الوصول في آخره الى ارتقاءٍ روحي ومعنويا، فكونوا على الموعد في الساعة 5:55 عصراً. 

برنامج الله بالخير: ملكة جمال العراق والإعلامية بلسم حسين سترونها بمظهر مختلف تماماً، حيث لن تعرفونها بسبب تنكرها بزيّ العباءة وستتحدّث معكم وتفعل الخير مع الأشخاص الذين يساعدونها في الشارع. كونوا على الموعد كل ليلة في الساعة 6:05 مساءً.

برنامج الزار: تجوب الإعلامية شيماء قاسم الأسواق الشعبية والشوارع النابضة بالحياة، وتلتقي بالعراقيين أثناء تسوّقهم اليومي لكن هذه المرة، التسوّق يحمل مفاجأة كبيرة! إذ بمجرد أن يلقي المشارك الزار، قد تتحوّل لحظته العادية إلى لحظة لا تُنسى، حيث ينتظره ما لم يكن في الحسبان!، يعرض كل ليلة من شهر رمضان في تمام الساعة 6:45 مساء. 


برنامج بال90: لا يمكن أن يمرّ شهر رمضان المبارك على السومرية من دون أن نلتقيكم في الشوارع العراقية حيث سيسألكم علاء بتي سؤالاً وإذا كانت إجابتكم صحيحة ستربحون جوائز مميزة. وسيعرض على شاشة السومرية كل ليلة في الساعة 9:00 مساءً.

برنامج ليلة رمضانية: يتيح البرنامج للمشاهدين فرصة اكتشاف جوانب جديدة وغير تقليدية من حياة بعض الشخصيات العامة، حيث يسلّط الضوء على مسيرتهم المهنية وتحصيلهم العلمي وحياتهم العائلية. كما يمنح الجمهور الفرصة للتعرف على القصص الإنسانية التي تَغيب عادة عن الأضواء، ويعرض لهم وجهاً آخر للضيف بعيداً عن الأضواء السياسية. وهو من تقديم لمياء مصطفى وليلى قيس ومحمد سامي ويعرض في الساعة 11 مساء.

برنامج "من الأخير": ينضمّ برنامج "من الأخير" إلى باقة البرامج الرمضانية على السومرية ويطلّ على المشاهدين من زاوية مختلفة بهدف متابعة الأحداث وتحليلها والتعمق في ثناياها من خلال طريقة عرض خاصة، وهو من تقديم حسام الحاج ويعرض في الساعة 12 منتصف الليل.

برنامج "رمضان والناس": لا تغفل قناة السومرية خلال شهر رمضان المبارك عن نقل هموم الناس وأصواتهم، فضلاً عن الأوقات الممتعة التي يقضونها في هذا الشهر الفضيل. برنامج "رمضان والناس" يقدّمه الإعلامي علي خشان، الذي سيقوم يومياً بجولات مسائية في الشوارع العراقية، حيث يلتقي بالمارة وينقل شكاواهم وأحوالهم خلال الشهر الكريم. انتظره في الساعة الواحدة بعد منتصف الليل.

برنامج "جولة رمضانية": يجول ايهاب العطية في الشوارع العراقية ويلتقي بكم للتحدث معكم أمام الكاميرا، كما يسلّط الضوء على المعالم السياحية والأثرية في العراق. 

الأعمال الدرامية على شاشة السومرية:

"حكاية لونا" الساعة 5:30 عصراً: بحثاً عن القصص الاجتماعية المؤثرة والتي لها وقع انساني ودرامي ملموس، تخصّ قناة السومرية مشاهديها خلال هذا الشهر الفضيل بالمسلسل الخليجي "حكاية لونا" الذي سيأثر القلوب والعقول! تبدأ أحداث العمل عندما تقرر لونا أن تسرد قصة حبها التي نشبت بينها وبين عمران في مركز مجموعة الدعم الخاصة بمرضى السرطان! يتقاسم عمران ولونا المعاناة نفسها ورغم ذلك، ينظران للحياة بعين التفاؤل، ويؤمنان أنه يمكن للأمل أن يولد من رحم المعاناة.

"أهل الخطايا" يعرض الساعة 8:15 مساء: تقدّم السومرية في شهر رمضان المبارك مسلسلا دراميا جديدا تحت عنوان "أهل الخطايا". بطولة جمال سليمان وسوسن بدر، حبكة درامية مستوحاة من وقائع حقيقية، حيث يتناول مجموعة من الجرائم التي نشأت من قلب المجتمع، ليعكس واقعًا يحمل في طياته العديد من التفاصيل والأحداث.

"قطع وريد" يعرض الساعة 10 مساءً: تقدّم قناة السومرية في شهر رمضان المبارك المسلسل السوري "قطع وريد"، واحدًا من أقوى المسلسلات الدرامية السورية التي تتميز بالتشويق والإثارة. يضم العمل نخبة من أبرز نجوم الدراما السورية المخضرمين، الذين يجسدون شخصيات معقدة ومليئة بالتحديات تضفي على القصة عمقًا دراميًا يجذب المشاهدين. يتميز هذا المسلسل بحبكته المتقنة التي تجمع بين الغموض، والتشويق، والصراعات العائلية، ليقدم تجربة فريدة لعشاق الدراما العربية.

"شباب امرأة" يعرض بتاريخ 16 آذار في الساعة 8:15 مساءً: تقدّم السومرية خلال شهر رمضان المبارك مروحة من المسلسلات العربية الدرامية المشوّقة.م ن انتاج شركة "فينومينا"، يدخل على الساحة الرمضانية هذه السنة، المسلسل المصري "شباب امرأة". من بطولة الممثلة القديرة غادة عبد الرازق، تدور قصة المسلسل حول الشاب الريفي إمام بلتاجي حسن الذي ينتقل من قريته إلى القاهرة لمواصلة دراسته، ويستأجر غرفة صغيرة على سطح منزل السيدة شفعات الخربوطلي، الأرملة الثرية التي تدير تجارة واسعة ورثتها عن زوجها الراحل.
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