كيران كولكين بعد الأوسكار: أطالب بطفل رابع من زوجتي

وبهذا الفوز، يتفوق كولكين على مجموعة من الأسماء البارزة التي تنافست على الجائزة، مثل يورا بوريسوف (Anora)، إدوارد نورتون (A Complete Unknown)، جاي بيرس (The Brutalist)، وجيريمي سترونغ، زميله في مسلسل Succession، الذي ترشح عن دوره في The Apprentice.ولم يكن فوزه بجائزة الأوسكار مفاجئاً، إذ أحرز سلسلة من الجوائز الكبرى هذا الموسم، من بينها الممثلين (SAG Awards)، وجائزة الروح المستقلة، وجائزة البافتا، وجائزة اختيار النقاد، بالإضافة إلى غولدن غلوب، مما جعله يحقق اكتساحاً كبيراً في فئة أفضل مساعد.لم يكن كولكين خلال الحفل تقليدياً، بل حمل لمسة طريفة وموقفاً شخصياً مفاجئاً، حيث ذكّر زوجته، جاز تشارتون، بوعد قطعته له قبل أكثر من عام بشأن إنجاب المزيد من الأطفال.وتعود القصة إلى فوزه السابق بجائزة إيمي لأفضل عن دوره في مسلسل Succession، حينما زوجته بإنجاب طفل ثالث، مستنداً إلى وعدها السابق بأنها ستوافق على الإنجاب مجدداً في حال فوزه بالجائزة، وهو الأمر الذي لم تكن تتوقع حدوثه.وبعد الإعلان عن فوزه حينها، فوجئت تشارتون بضرورة الوفاء بوعدها، لترد عليه مازحة: "يبدو أنني مدينة لك بطفل ثالث!"، إلا أن كولكين لم يكتفِ بذلك، بل أضاف: "في الحقيقة، أريد أربعة!"، ليأتي ردها الحاسم: "سأمنحك أربعة عندما تفوز بجائزة الأوسكار".وعندما تحقق ذلك أخيراً، عاد كولكين ليذكّرها بهذا الاتفاق خلال خطابه، موجهاً لها كلمات محبة ممزوجة بروح الدعابة: "جاز، حب حياتي، لا ضغوط عليكِ، لكن أنتظر هؤلاء الأطفال منكِ، ما رأيكِ؟"، لتظهر تشارتون في الحضور وهي تضحك وترد بإشارة واضحة تدل على رفضها القاطع.