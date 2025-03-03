بين الكلاسيكية والجرأة.. نجمات هوليوود يتألقن على سجادة الاوسكار 2025

وفي هذه الاستثنائية، لم تكن هذه الإطلالات مجرد خيارات عابرة، بل جاءت لتعكس ذوق كل نجمة وأسلوبها الشخصي، مع تنوع واضح بين الكلاسيكية الجريئة واللمسات العصرية المبتكرة.

آنا دي أرماس

البداية مع آنا دي أرماس التي أبهرت الحضور بفستان أسود أنيق من لويس فويتون، صُمم بقصة ضيقة تبرز رشاقتها، مع ذيل طويل أضفى لمسة درامية على إطلالتها.

وتميز الفستان بياقة هالتر براقة مرصعة بالكريستال امتدت إلى العنق، مما منحها مظهراً ملكياً دون الحاجة إلى عقد، فيما أكملت إطلالتها بأقراط ماسية وتركت شعرها منسدلًا بأسلوب طبيعي يعزز من بساطتها الفاخرة.

بينيلوبي كروز

أما بينيلوبي كروز فقد اختارت اللون الأبيض ليكون عنوان أناقتها لهذه الليلة، حيث ظهرت بفستان طويل انسيابي تميز بتصميم مجعد عند الخصر وياقة هالتر مزينة بأوشحة رقيقة، كما جاء مطرزاً بالكريستال عند القسم العلوي، بينما انسدل الجزء السفلي بأسلوب ناعم يعكس الرقي. واعتمدت بينيلوبي تسريحة شعر ويفي مسحوباً للخلف دون مبالغة في المجوهرات، ما زاد من سحر إطلالتها الناعمة.

زوي سالدانيا

من جهتها، خطفت زوي سالدانيا الأنظار بفستان برغندي أنيق من Saint Laurent، بقصة سترابلس وطبقات من الكشكش المنتفخ، أضافت له لمسة درامية جعلته من أبرز الإطلالات في الحفل. وجاء الفستان مزيناً بتفاصيل مرصعة عند الصدر، فيما أكملت زوي مظهرها بقفازات شفافة طويلة وعقد ثمين، واعتمدت تسريحة شعر مموجة منسدلة زادت من فخامة الإطلالة.

أريانا غراندي

بدورها، تألقت أريانا غراندي بفستان نيود من Schiaparelli، حيث جاء بتصميم كورسيه حريري وياقة على شكل قلب، مع طبقات تل مطرزة بالترتر اللامع منحتها لمسة حالمة بأسلوب رومانسي ناعم. اختارت أريانا تسريحة كعكة أنيقة، فيما أكملت إطلالتها بعقد مرصع بالألماس زادها بريقاً وسحراً.

ديمي مور

فيما اختارت ديمي مور إطلالة كلاسيكية تحمل توقيع أرماني بريفيه، حيث تألقت بفستان بتصميم حورية البحر، جاء بقصة ضيقة تنتهي بذيل خلفي أنيق، مع ثنيات رقيقة عند الخصر، وزُيّن بتطريز كريستالي فضي لامع أضفى عليه بريقاً خاصاً. ولم تحتج ديمي سوى إلى تسريحة شعر منسدلة بشكل بسيط لإبراز جمال التصميم ورقيه.

سيلينا غوميز

أما سيلينا غوميز فقد تألقت بفستان من Ralph Lauren بلون النيود، جاء بتصميم مجسم ذي أكتاف منسدلة وفتحة ياقة جريئة، مع تطريز شبكي من الخرز البراق أضفى عليه لمسة فاخرة. وأكملت سيلينا إطلالتها بارتداء عقد مرصع واعتمدت تسريحة شعر كلاسيكية زادتها أنوثة.

ميشيل يوه

واختارت ميشيل يوه اللون الأزرق الملكي لفستانها، الذي حمل توقيع Balenciaga، حيث جاء بتصميم حريري بقصة سترابلس، مع ثنيات محددة للخصر وزينة عقدة جانبية، بينما انسدل بأسلوب مستقيم مع ذيل خلفي أنيق، فيما أكملت إطلالتها بعقد مرصع، معتمدة على تسريحة شعر للخلف بأسلوب بسيط.

هالي بيري

في المقابل، لفتت هالي بيري الأنظار بفستان جريء من كريستيان سيريانو، جاء بتطريزات الكريستال وقطع المرايا العاكسة، مع قصة ضيقة مكشوفة الكتفين وتنورة ماكسي مزودة بذيل طويل، وأكملت إطلالتها بأساور معدنية براقة زادت من وهج مظهرها القوي والجريء.

إيما ستون

اختارت إيما ستون البساطة في فستان نيود من Louis Vuitton، حيث تميز بتصميم مستقيم مع فتحة ياقة واسعة، وزُيّن بتطريز شبكي من الحلقات اللامعة، فيما اعتمدت أقراطاً مرصعة، واعتمدت تسريحة شعر للخلف لإبراز ملامحها الناعمة.

وخطفت مايلي سايرس بإطلالة سوداء، حيث تألقت بفستان من Alexandre McQueen بقصة محددة للخصر، مزين بياقة هالتر وأطراف تل شفاف مرصع بالتطريز البراق. وأكملت مظهرها بقفاز شفاف قصير وأقراط ماسية طويلة، مع تسريحة شعر مموجة وغرة مرتفعة منحتها إطلالة راقية بلمسة من الجرأة.

إيل فانينغ