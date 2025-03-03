بعد الطلاق.. رمضان يجمع فنانة مصرية بزوجها من جديد

كشف محمد كارتر عن استئناف الحياة الزوجية عبر منشور على صفحته بموقع "فيسبوك"، حيث كتب: "اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، رجعت لحضني".وكانت الفنانة شيماء سيف قد أعلنت انفصالها عن كارتر في شباط/ فبراير الماضي، من خلال خاصية "ستوري" على حسابها بموقع "إنستغرام"، حيث كتبت: "قدر الله وما شاء فعل، تم الانفصال بيني وبين زوجي، وربنا المعوض بإذن الله.. برجاء احترام رغبتي في عدم الحديث عن الموضوع، ودعواتكم بالخير".جاء الطلاق بعد زواج استمر سبع سنوات، حيث عقد قرانهما عام 2018، بعد تعاون فني جمع بينهما قبل الزواج.وعلى الصعيد الفني، تشارك شيماء سيف للمشاركة في الموسم الرمضاني 2025 من خلال مسلسل "إش إش"، الذي يجمعها بنخبة من النجوم، من بينهم مي عمر، ماجد المصري، إدوارد، صدقي، انتصار، السقا، محمد الشرنوبي، مرسي، وإيهاب . العمل من تأليف وإخراج محمد سامي.