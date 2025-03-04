داليا مصطفى: أرفض أدوار الإغراء وإبراز مفاتن جسمي

وأضافت خلال لقائها مع الإعلامية أسما في برنامج "حبر سري" المذاع عبر قناة القاهرة والناس: "أنا رافضة أدوار الأغراء من قبل ولادة سليم، أنا ممثلة ضعيفة مش هعرف أعمل كده، وفي ممثلات شاطرين يقدروا يعملوا ده".وردا على سؤال هل تعتبر دورها في مسلسل "الكبريت الأحمر" دور إغراء، قالت داليا مصطفى: "أنا قصدت أعمل دور فيه إغراء بس مفيش حاجة باينة، يعني مفيش ليس عريان".وتابعت: "أنا وجهة نظري إني أقدر أعمل إغراء بأدائي كممثلة من غير ما أبرز مفاتي جسمي، والحمد لله ده وصل للجمهور في الكبريت الأحمر".وأكملت: "المشكلة إن المخرجين ساعات بيحطونا في قالب، وبعد الكبريت اتعرض علي أدوار من نفسي النوعية".من ناحية أخرى تشارك داليا في مسلسل "روج أسود"، مع مجموعة من النجوم، وتدور أحداثه حول 5 قصص حقيقية عن المطلقات ومعاناتهن في الحياة.مسلسل "روج أسود" من تأليف سليم، إخراج محمد عبد الرحمن حماقي، وتشارك في بطولته رانيا يوسف، مي سليم، داليا مصطفى، لقاء الخميس، وفرح الزاهد.