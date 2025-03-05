مع حلول رمضان.. صور جورجينا تشعل الجدل مجددا

وتظهر جورجينا بالصورة المفبركة والمصممة عبر الذكاء الاصطناعي وهي تجلس بالقرب من بالحجاب وبملابس محتشمة أمام مائدة طعام توحي بالأجواء الرمضانية، بينما ظهر بجلباب تقليدي.وظهر الثنائي في صورة أخرى باللباس الأبيض من داخل مكة المكرمة، وسط تفاعل كبير من الجمهور الذي اعترض على هذه الصور.