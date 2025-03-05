وفاة الفنان إبراهيم أبو الخير بعد صراع مع المرض

نيوز - فني

توفي الفنان أبو الخير بعد صراع طويل مع المرض، حسب ما أعلنت الفنانة ديانا كرزون عبر حسابها على "إنستجرام".

حيث نشرت صورة للراحل معلقة عليها: "إنا لله وان اليه راجعون، ‏انتقل إلى الله الفنان الأردني، ‏ أبو الخير، بعد صراع طويل مع المرض، ‏عزائي لعائلته الكريمه والوسط الفني الاردني، الله يرحمك".

كما حرصت الفنانين الأردنيين على نعي أبو الخير، وقالت: "إيماناً بقضاء الله وقدره وبمزيد من مشاعر الحزن والمواساة ، ينعى نقيب الفنانين المخرج مـحـمـد ومجلس وأعضاء في الفنانين الأردنيين الزميل المبدع الكبير أبو الخير".