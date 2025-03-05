دينا الشربيني تعلن اصابتها بجلطة

نيوز – فني

كشفت الفنانة الشربيني عن إصابتها بجلطة بعد وفاة والدها، لتدخل بعدها في نوبة من البكاء.

وقالت في مقابلة صحفية انها "أصيبت بالجلطة بعد وفاة والدها".

وكشفت الشربيني "عن العديد من أسرارها حول مرورها بأسوأ ثلاث سنوات في حياتها، وكواليس أعمالها وغيرها من التفاصيل المثيرة".

يُذكر أن الشربيني تخوض دراما رمضان الحالي بمسلسل "كامل العدد +3"، الذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، حول أسرة مكوّنة من أب وأم وعدد من الأطفال، تحدث بينهم العديد من المفارقات الكوميدية، ويناقشون عدداً من التي تهمّ الأسرة والبيوت المصرية، وتتوالى الأحداث في هذا الإطار.

ويشارك الشربيني في الثالث من المسلسل كلٌ من: شريف سلامة، إسعاد يونس، حسين فهمي، ميمي جمال، أحمد كمال، أحمد سعيد، سمر علام، عمرو جمال، ميران وغيرهم .