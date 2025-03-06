مي عمر توجه رسالة إلى زوجها

ونشرت مي عبر حسابها الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بوستر المسلسل بجوار صورة لمحمد مع التعليق: "الحمد لله رب العالمين، بعد عرض خمس حلقات، مسلسل "إش إش" يحتل المركز الأول على مستوى العالم في منصة "شاهد" بـ141 نقطة".وتابعت: "شكراً للمخرج الخطير الموهوب الرائع برنس الإخراج محمد سامي، أنت مخرج عظيم، شكراً من قلبي للجمهور والعربي في كل أنحاء العالم، وأتمنى أكون دايماً عند حسن ظنكم".الجدير بالذكر أن مسلسل "إش إش" هو الفنانين: مي عمر، ماجد المصري، هالة صدقي، إدوارد، انتصار، دينا، شيماء سيف، محمد الشرنوبي، ندى موسى، طارق النهري، علاء مرسي، عصام السقا، إيهاب فهمي، ويشارك فيه العديد من ضيوف الشرف، منهم أحمد زاهر.