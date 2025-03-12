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بسبب "تسريحة".. ايلون ماسك يستعيد هتلر مجددًا بأذهان العالم ويثير الشكوك حوله

فن وثقافة

2025-03-12 | 05:15
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
بسبب &quot;تسريحة&quot;.. ايلون ماسك يستعيد هتلر مجددًا بأذهان العالم ويثير الشكوك حوله
606 شوهد

السومرية نيوز-دوليات

اثارت صورة متداولة بشكل واسع للرئيس التنفيذي لشركتي تسيلا وسبيس اكس، ورئيس وزارة الكفاءة بحكومة ترامب، ايلون ماسك، جدلا كبيرا في الأوساط الامريكية، حيث ظهر ماسك في الصورة بقصة شعر غريبة شبهها البعض بانها قصة شعر "هتلر" او الزعيم الدكتاتور الكوري الشمالي كيم جونغ اون.


الصورة التي أظهرت ماسك وقد حلق شعره كليا من الجانبين ومن مؤخرة الرأس مع تصفيف الجزء الأعلى باتجاه جانبي واحد، اثارت الكثير من الضجة لكونها تشبه تسريحة الزعيم الألماني الشهير ادولف هتلر وارتباطها بالنازية المحظورة، خصوصا وانها جاءت بعد أيام من استخدام ماسك لتحية او ايماءة وصفها الكثيرون انها تشبه تحية النازية الشهيرة والتي يستخدمها هتلر اثناء تحية الحشود والجيوش.

لكن تقارير اكدت ان الصورة أساسا قديمة وتعود لعام 2021 والتقطت خلال رحلة ماسك الى ميامي لحضور معرض للفنون هناك.

وقبل أسابيع تعرض ماسك لانتقادات لاذعة بسبب لفتة يد مثيرة للجدل، قام بها خلال الاحتفال بتنصيب ترامب، حيث وضع يده اليمنى على قلبه قبل أن يمد ذراعه للخارج، وهي حركة اعتبرها بعض المؤرخين ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بمثابة تحية "النصر" النازية، لكن ماسك رد على ذلك قائلا: "آمل أن يدرك الناس أنني لست نازياً"، والحركة صدرت بروح إيجابية، وكون المرء نازياً يعني ارتكاب فظائع كالإبادة الجماعية وإشعال الحروب، وليس مجرد إيماءات أو سلوكيات أو خيارات أزياء.
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هتلر

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