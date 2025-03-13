اصالة واحمد الشرع يتصدران محركات البحث.. بينهما علاقة

في الساعات الماضية، تصدر اسم الفنانة السورية محركات البحث بعدما كشف المدير التنفيذي لفريق مُلهم التطوعي في عاطف نعنوع عن صداقتها مع الرئيس الحالي للمرحلة الانتقالية في احمد الشرع.





وكشف عاطف نعنوع خلال مقابلته مع ولقائه مع الرئيس السوري أحمد الشرع عن الرابط الذي يجمع بينه وبين النجمة السورية نصري حيث أخبره الشرع بأن اصالة كانت ابنة جيرانهم وكانا يعيشان سوياً في نفس الحي بمنطقة المزة في العاصمة السورية دمشق وبأن شقيقه هو صديق لشقيقها



وتفاجئ عاطف من هذا التصريح حيث لم يكن يعلم بأن وأحمد كانت بينهما معرفة سابقة من بعيد وبأن عائلتهما كانتا في نفس الحي وليس فقط هي بل كثير من الأشخاص الذين أصبحوا مشاهير وشخصيات بارزة