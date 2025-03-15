عمرو دياب يكشف مسلسله المفضل في رمضان

وتفاعل الهضبة مع المسلسل عبر خاصية "ستوري إنستغرام"، حيث أعاد نشر منشور الفنان ماجد الذي أعلن من خلاله ختام الموسم الثاني مرفقاً بإيموجي تصفيق، واختار أغنيته "واخدين راحتهم" من ألبومه الأخير كخلفية للمشاركة، تعبيرًا عن إعجابه بالعمل.بدوره، رد ماجد بإعادة نشر "الستوري" مجددًا وعلق قائلاً "بنحبك يا هضبة".وجاء ذلك، بعدما أعلن نجم المسلسل عبر حسابه على "إنستغرام" عن انتهاء عرض الموسم الثاني من "أشغال شقة جدًا" بنشر صورة مع أبطال العمل وكتب "المسلسل خلص، يا رب تبقوا مبسوطين"، وذلك بعد عرض الأخيرة.وتناول الموسم الثاني من "أشغال شقة جدًا" قصة الزوجين ماجد، الذي يجسد دور طبيب شرعي، وأسماء التي تلعب دور ممثلة في مزيج بين الكوميديا والدراما الاجتماعية.وحظي المسلسل بشعبية كبيرة منذ موسمه الأول في رمضان الماضي، وهو من إخراج خالد دياب.