مؤلف مسلسل معاوية: لم أمجده وهذا ما فعلته بأدوار الامام علي والحسن (ع)

أكد اليساري أنه كان يتوقع الجدل المثار حول العمل منذ البداية، مشيرًا إلى أنه اعتاد التعامل مع المشاريع الدرامية التي تتناول شخصيات تاريخية مثيرة للنقاش، مثل "الحسن والحسين"، و"الإمام"، و"فتح الأندلس"، حيث تدور جميعها حول قضايا حساسة تتطلب دقة في الطرح والمعالجة.التعامل مع الروايات التاريخية المتضاربةأوضح أن مسلسل "معاوية" ليس توثيقًا تاريخيًا بقدر ما هو عمل درامي يحمل رؤية فنية تعتمد على التناول الإبداعي للأحداث، معتبرًا أن المبالغة الدرامية أمر ضروري، خاصة في الأعمال التي تتناول شخصيات قيادية، مثل ، الذي كان قائدًا وصاحب دور سياسي كبير. كما أكد أن المسلسل لم يتجاهل الجوانب غير الإيجابية في حياة ، بل عالجها ضمن السياق التاريخي لمسيرته.الرد على الانتقادات حول تقديم بصورة إيجابيةشدد اليساري على أن متابعة العمل حتى نهايته ستوضح أن المسلسل لم يعرض بصورة مبالغ في تمجيدها، بل قدمه كشخصية تاريخية بكل أبعادها، وفقًا للأحداث التي مر بها، موضحًا أن التمييز بين "الإيجابي" و"الضروري" في رسم ملامح الشخصية هو أمر يتطلب فهمًا عميقًا لسياق المسلسل.تناول الشخصيات الحساسة مثل الإمام علي والحسن بن عليأكد أن العمل تعامل مع جميع الشخصيات التاريخية بحذر ودقة، مستندًا إلى المصادر الموثوقة التي توثق أدوارهم في مسار الدولة الإسلامية بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم.ردّه على انتقادات المؤرخين والباحثين حول دقة بعض المشاهدأشار اليساري إلى أنه تلقى انطباعات إيجابية كثيرة عن العمل، لكنه لاحظ أيضًا بعض الانتقادات التي وصفها بأنها "انطباعية ومستعجلة"، حيث رأى بعض رجال الدين يهاجمون أداء الممثلين، وآخرين يركزون على تفاصيل الملابس والديكورات بدلًا من مناقشة الرؤية الدرامية للعمل، مؤكدًا أن النقد البناء من داخل التخصص أمر مرحب به، ويمكن أن يكون إضافة لأي مشروع فني.هل كان سيُجري تعديلات على المسلسل؟أوضح أن أي كاتب، بعد عرض عمله، يصبح ناقدًا له، ولو أُتيحت له الفرصة، لربما أجرى بعض التعديلات. واستشهد بمقولة العماد الأصفهاني التي تفيد بأن أي مؤلف يتمنى دومًا إعادة النظر في عمله بعد نشره.رأيه في دعوات منع أو مقاطعة المسلسلاعتبر اليساري أن هناك فرقًا واضحًا بين "المنع" و"المقاطعة"، حيث إن المنع هو تقييد لحرية الآخرين، بينما المقاطعة قرار شخصي يعود لكل فرد. وأوضح أن تلك الدعوات قد تصدر عن نوايا مختلفة، لكنها لا تلغي حقيقة أن المسلسل يعرض رؤية تاريخية قابلة للنقاش، ويجب التعامل معها بمرونة، دون فرض آراء محددة على الجمهور.اختتم اليساري حديثه بالتأكيد على أنه لا يمكن التنبؤ بردود فعل الجمهور، خاصة في ظل تباين وجهات النظر، لكنه يأمل أن يكون العمل قد قدم صورة متوازنة لشخصية بعيدًا عن التمجيد أو التشويه، معتبرًا أنه كان قائدًا عربيًا مسلمًا تعامل مع ظروف معقدة في مرحلة تأسيس الدولة الإسلامية.