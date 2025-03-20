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المخرج المصري محمد سامي يودع الدراما بعد ضجة "اش اش".. وتعليق لتامر حسني "يثير الشجون"

فن وثقافة

2025-03-20 | 03:19
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
المخرج المصري محمد سامي يودع الدراما بعد ضجة &quot;اش اش&quot;.. وتعليق لتامر حسني &quot;يثير الشجون&quot;
1,919 شوهد

السومرية نيوز-فن وثقافة

أعلن المخرج المصري الشهير محمد سامي، عن اعتزاله الدراما التلفزيونية بعد 15 عاما من العمل في المجال الذي صنع منه مخرجا مثيرا للجدل لما قدمه من اعمال ناجحة وجدلية، فيما جاء إعلانه الاعتزال بالتزامن مع هجوم وانتقاد حاد يتعرض له سامي نتيجة مسلسل "إش إش" المعروض في رمضان.



وقال سامي في منشور على حسابه في فيسبوك: "السنه دي كانت آخر أعمالي التلفزيونية، واللي فيها بودع المسلسلات، رحلة طويلة حولي ١٥ سنة، قدمت فيهم كل اللي قدرت عليه لإسعاد الجمهور العربي، وحققت بفضل ربنا نجاحات مع نجوم كتير و مع شركات و قنوات كلها مهمة".

وأضاف ان "المقربين عارفين إني واخد القرار من فترة وهو إعتزال الإخراج التلفزيوني ولكن كنت بنتهي من إلتزامات موقعة مع شركات و نجوم إنتهيت منها وكان أخرها ٢٠٢٥، معنديش حاجة أكتر أقدر أقدمها في التلفزيون، وخايف من تشبع الجمهور من أسلوبي ومن الوقوع في فخ التكرار و دائرة المتوقع والملل".

وأوضح ان "أخر عملين ليا إش إش وسيد الناس حققوا نجاح أنا سعيد بيه، كل يوم بلدي العظيمة مصر بتطلع صناع جداد موهوبين و مثقفين و يقدروا يقدموا أفضل من اللي قبلهم وهنفضل طول الوقت بنقدم أعمال مصرية يلتف حولها الجمهور العربي".

واعتذر سامي عن "أي مشهد قدمته أثناء الرحلة ولم يلقي إستحسان الجمهور أو إعجابهم في الأخر الفنان دايما بيجرب و الفنون جنون زي ما بيقولوا"، مشيرا الى ان "وجهته القادمة هو السفر عامين الى خارج مصر لتعلم شيء جديد يدرسه، وكان قد أجله كثيرا".

من جانبه، علق النجم المصري تامر حسني على بيان المخرج محمد سامي بكلمات مثيرة وعاطفية اثارت تعاطف وتفاعل الجمهور، حيث حذر تامر حسني ان يكون سيبتعد نتيجة أي احباط.

وقال حسني في تعليقه: "أوعى تكون عايز تبعد عشان أي إحباط جايز يكون فعلاً في بعض المشاهد اللي الناس إنتقدتها و أنا شخصياً إستغربتها شويه و قولت جوايا أنك مش محتاج تعملها أصلاً لأن عندك الحقيقي و الأهم بس على رأيك الفنون جنون"، مضيفا انه "بس ده ميخليناش ننسى إنها بعض مشاهد مش بعض أعمال لأنك بالفعل المخرج الوحيد في تاريخ مصر اللي مفشلش ولا مره و يمكن الحظ محالفكش أوي في عمل ولا ٢ على مدار ١٤ سنه و دي حاجه مينفعش الجمهور ينساهالك انت قدمت مسلسل آدم اللي جمع كل المصريين و كل الوطن العربي يتفرجوا عليه زي ماتشات الكوره بسبب أنه أتكلم عن قضية تخص كل الوطن و كان بدايه لصوره جديده أول مره كانت بتتقدم في مصر و بعدها سبق الإصرار و حكاية حياه اللي كانوا نقله كبيره في ديكورات الدراما المصريه و بعدين الأسطوره و البرنس و جعفر العمده اللي حققوا نجاحات ساحقه و كانوا أعلى نسبة مشاهدات في الدراما بشكل عام و بعدهم نعمة الأڤوكاتو و إش إش و سيد الناس اللي برضو كل واحد فيهم يا أعلى مشاهده يا تاني أعلى مشاهده".

وأضاف: "هزعل منك لو هتمشي محبط و أنت أنجح حد، بدليل مسلسلاتك بيتقال عليها مسلسلات محمد سامي و تركيز الناس معاك دليل على حبهم لأعمالك و رغم إن بعضهم بينتقدوها بس متابعينها حرف حرف و نقدهم ليك بيبقى على قد حجمك و هي دي ضريبة الناجحين الكبار".

واكمل حسني قوله لسامي: "سافر و كمل حلمك و أنت منتصر بتاريخك و أوعى تُحبط و أنا عارف إن محمد سامي اللي أكتشفته أنا و قدمته للصناعه و هو عنده ٢٧ سنه لايمكن هيتهز ممكن يزعل يومين و يراجع نفسه في مشاهد أنا مبسوط منك أنك بمنتهى الشجاعه الأدبيه أعتذرت على تقديمها، خد راحه شويه و إرجع أقوى من الأول و أنا واثق من اللي هتسافر عشانه أنه قرار هيضيف نقله كبيره لمشوارك، أوعى تخلي الزعل من بعض المشاهد ينسيك أنت قدمت ايه للدراما ياريت قبل ما نقسوا على سامي بالطريقه دي نفتكر هو أمتعنا سنين قد ايه بمسلسلاته و أنا ذكرتها كلها عشان لو حد ناسي أفكره و عشان لو هو محبط يجمد تاني ربنا ينور طريقك و ترجع أقوى و أقوى من أي وقت وهفضل أخوك الكبير و في ضهرك".

وتسببت مسلسل "اش اش" المعروضة في رمضان، بضجة كبيرة في الأوساط المصرية ضد المخرج محمد سامي، بسبب مشاهدها الجريئة وقصة المسلسل، حيث يتناول المسلسل وهو تعاون جديد بين محمد سامي وزوجته الممثلة مي عمر، عوالم الرقص الشرقي والأجواء الشعبية المرتبطة به، وما يُحيط بهذا العالم من كواليس وقصص وحكايات.

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تامر حسني

محمد سامي

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