أدنى مستوى عربيًا منذ 5 سنوات بعد قفزة 2024.. العراق تراجع 9 مراتب بمؤشر السعادة العالمي

وبحسب اخر اصدار لمؤسسة غالوب لمؤشر السعادة العالمي والذي صدر قبل يومين، جاء بالمرتبة 101 عالميا والثامن عربيا، وبعدد نقاط بلغ 4.9 نقاط.لكن بالمقارنة مع تقرير العام الماضي 2024، كان قد حقق قفزة بعدد نقاط بلغت 5.1 نقطة وهي اعلى نقاط مسجلة له منذ دخوله المؤشر قبل 5 سنوات، حيث حل بالمرتبة 92 عالميا وهي اعلى مرتبة حققها خلال السنوات الخمس الماضية، كما جاء في المرتبة السادسة عربيا.وعموما، بلغت النقاط الحالية لاخر تقرير مساوية لنقاط عام 2023، لكن كان حينها بالمرتبة 98 عالميا والرابع عربيا، وبنفس النقاط أيضا كان بالمرتبة 107 في عام 2022 والخامس عربيا، فيما كان بادنى مستوياته في 2021 عندما بلغ عدد نقاطه 4.8 وبالمرتبة 111 عالميا والسابع عربيا.هذا يعني ان في العام الحالي بادنى مستوى عربيا خلال السنوات الخمس الماضية، وذلك بسبب تطور وصعود عدد من البلدان العربية بمؤشر السعادة.ومن غير الواضح ما سبب تراجع 9 مراتب هذا العام بمؤشر السعادة العالمي، لكن التوقعات تشير الى إمكانية ارتباط ذلك بالمخاوف من الازمة المالية وتصاعد العدوانية بسبب الشد السياسي والطائفي الذي يشهده .