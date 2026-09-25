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عمرو دياب يدخل موسوعة غينيس من جديد
فن وثقافة
2026-09-25 | 01:43
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
311 شوهد
السومرية
نيوز- فني
تسلم الفنان المصري
عمرو دياب
درع موسوعة غينيس للأرقام القياسية بعد تحقيقه الرقم القياسي لأكبر عدد من الأسابيع في المركز الأول على قائمة بيلبورد عربية.
ويعد هذا التكريم ثاني ألقاب غينيس في مسيرة
عمرو دياب
الفنية التي تمتد لأكثر من أربعة عقود، واستند إلى النتائج التي حققها على قوائم بيلبورد عربية.
وبدأ توثيق إنجاز عمرو دياب بعد وصول رصيده إلى 64 أسبوعًا في المركز الأول حتى 30 ايار 2026، قبل أن يعود إلى القمة ويضيف خمسة أسابيع أخرى، ليصل إجمالي فترات تصدره إلى 69 أسبوعًا عند الإعلان الرسمي عن لقب غينيس.
وتوزعت أسابيع الصدارة على ست فترات مختلفة منذ 13 كانون الثاني 2024، ومن بينها فترة متواصلة استمرت 36 أسبوعًا وبدأت في 12 نيسان 2025، كما تزامنت عودته الأخيرة إلى المركز الأول مع طرح ألبومه "
حبيتك
" خلال صيف 2026.
وكان عمرو دياب قد وصل إلى 66 أسبوعا في صدارة القائمة خلال يوليو الماضي، قبل أن يواصل تعزيز رصيده في الأسابيع التالية.
وعن الرقم القياسي الجديد، أرجع عمرو دياب الفضل في هذا الإنجاز إلى جمهوره، مؤكدًا أهمية تفاعل المستمعين مع أعماله ومواصلة تطوير موسيقاه وتنويعها.
وقال إن تفاعل الجمهور مع كل عمل جديد ورضاه عنه يمثلان بالنسبة إليه الإنجاز الأهم، في تعليق جاء بالتزامن مع تسلمه درع غينيس. ولا يقتصر حضور عمرو دياب على قائمة الفنان 100، إذ تصدرت إحدى أغنياته "
بابا
" قائمة بيلبورد عربية هوت 100 لمدة
ثمانية
أسابيع غير متتالية خلال عام 2025.كما حافظ "الهضبة" على وجوده في قائمة 100 فنان منذ إطلاقها في كانون الأول 2023، ليكون ضمن 6 فنانين فقط لم يغيبوا عن القائمة خلال أسابيعها الـ128 الأولى.
ويظهر اسمه حاليا في المركز الثاني على قائمة 100 فنان، مع تسجيل 69 أسبوعا في المركز الأول و145 أسبوعا إجمالا ضمن القائمة.
ويضاف هذا الإنجاز إلى سجل عمرو دياب مع موسوعة غينيس، ليواصل حضوره في قائمة أصحاب الأرقام القياسية المرتبطة بمسيرته الغنائية.
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