"العتاولة "2 يثير فتنة بين فريدة سيف النصر وفيفي عبدة.. والأخيرة ترد

واتُهمت فيفي بتجسيد نسخة جديدة من شخصية "سترة العترة" تحت اسم "الخالة شديدة" في الجزء الثاني من العمل.وقالت في تصريحات صحفية مقتضبة وبلهجة حادة: "أنا اسمي ولا أسرق جهد أحد، ولو كنت بسرق مجهودات، كنت اشتغلت في كل المسلسلات وجعلت نص الفنانات يقعدوا في بيوتهم".وأضافت: "الكلام بيقولوه عن سرقة شخصية فريدة غير صحيح، وشخصيتها خلصت خلاص في الجزء الأول".في المقابل، كانت قد هاجمت صناع المسلسل، مؤكدة أن استبعادها من الجزء الثاني جاء بشكل غير مبرر.وقالت إن شخصيتها "سترة" يمكن تطويرها بسهولة لتتناسب مع سياق الأحداث الجديدة بدلًا من إلغائها بالكامل.وأضافت: "الشخصية دي تعبت فيها كتير واتصوّرت شهور، وكانوا يسيبوني أسبوع كامل من غير تصوير، وبعدين في الآخر يتقال خلاص مش محتاجينها؟".وتابعت بنبرة مؤثرة: "أنا قادرة أعمل شخصيات معقدة، وكان ممكن أضيف أبعاد محدش يقدر يعملها، حتى لو كانت فيفي".من جانبهم، أوضح صناع مسلسل "العتاولة 2" أن شخصية "الخالة شديدة" التي قدمتها فيفي عبده لا تمت بصلة لشخصية "سترة" التي أدتها في الجزء الأول.وقال مصدر من فريق الإنتاج إن التحول الدرامي في الجزء الثاني استدعى شخصيات جديدة تتلاءم مع الحبكة، وإن شخصية "سترة" لم يعد لها مبرر درامي.وأشاروا إلى أن فيفي عبده قدمت شخصية زعيمة عصابة تتخفى وراء مظهر ديني مضلل، وهي شخصية "مركبة ومختلفة تمامًا في الخلفية والهدف".وعُرض مسلسل "العتاولة 2" في رمضان الماضي، وجاء محملًا بمشاهد أكشن وتشويق، بدأ من نجاة البطل "عيسى الوزان" من محاولة اغتيال، وصولًا إلى تحالفات جديدة مع "نصار" و"خضر" اللذين لعب دوريهما أحمد السقا وطارق .العمل من إخراج وتأليف ، وشارك في بطولته أيضًا: ، ، ، هدى الإتربي.