طلب غريب لتامر حسني من جمهوره: شاهدت موقفاً عظيماً

وكتب عبر حسابه على : "شاهدت موقفًا عظيمًا بأم عيني، لم أستطع تفسيره سوى برحمة الله. هذا الموقف مرتبط بسورة يس، وأرجوكم اجعلوها جزءًا ثابتًا من حياتكم، خصوصًا إذا كنتم تسعون لتحقيق شيء يبدو مستحيلًا".وأضاف تامر: "لا شيء مستحيل على الله. أقسم بالله، رأيت حدثًا لا يُعقل بفضل بركة وسند ورحمة هذه السورة. تأملوا في الآية الكريمة: (إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ). أسأل الله أن يسعد قلوبكم وينصركم ويرزقكم من حيث لا تحتسبون".ويترقب عرض فيلمه الجديد "ريستارت" في صيف 2025. الفيلم من تأليف قمر، إخراج سارة وفيق، ويشارك في بطولته مجموعة من النجوم، بينهم ، باسم سمرة، السقا، ، ومحمد ثروت.