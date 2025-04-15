محمد رمضان يردّ على الانتقادات بعد إطلالته المثيرة

وأثار رمضان، خلال الساعات الماضية، كبيرا على بسبب إطلالته في المهرجان، والتي وصفها البعض بأنها تشبه "بدل "، فيما قال آخرون إنها لا تناسب ملابس الرجال.ويعد مهرجان " " من أهم المهرجانات الموسيقية والفنية العالمية، ويقام سنويا في الفترة من 12 إلى 21 نيسان بولاية ، ويستضيف كبار الفنانين والموسيقيين العالميين.كيف ردّ رمضان؟اختار النجم المصري الردّ بطريقة غير مباشرة على الانتقادات، حيث شارك على حساباته في المواقع الاجتماعية "الآراء" التي نوهت بإطلالته أو فسّرتها أكثر.وقبلها، وجّه الفنان المصري رسالة شكر لمصممة إطلالته، حيث قال على حسابه الرسمي في "إنستغرام": "شكرا جزيلا لفريدة تمرازا، لقد حوّلت عبقريتك إطلالتي في مهرجان كوتشيلا إلى تعبير عن الفخر والقوة المصرية".وقال أحد المعلقين: "مصممة ملابس الفنان في حفله الأخير هي مصممة الأزياء المصرية فريدة تمرازا، واستخدمت فيها العملات المعدنية المصرية فئة الجنيه.. الثوب احتاج 225 جنيه مصري".وذكر آخر: "هذه القطعة مصنوعة يدويا، مستوحاة من الرموز القديمة ومفتاح الحياة".كما كشفت معلقة أخرى: "رمضان بيقدم أغاني راب.. وكل مغنين الراب في العالم بيلبسوا حاجات مختلفة وده جزء من الـshow بتاع الراب".