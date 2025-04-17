هوس عمليات التجميل... فيديو من السومرية يتصدّر مواقع التواصل الاجتماعي!

تصدّر فيديو من برنامج لايف توك live talk الذي يعرض على شاشة ، الترند على مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الماضية الأخيرة، حيث تحدّثت ماكيرا زينه، ضيفة الإعلامية شيماء قاسم في البرنامج عن التجميل والهوس بالعمليات التجميلية. وانتشر المقطع المصوّر على كافة المنصات الرقمية في وحتى العالم العربي.

في التفاصيل، نشرت مقطع فيديو من مقابلة لماكيرا زينه في برنامج "لايف توك" الذي يعرض من الأحد إلى الخميس في الساعة 5:30 مساء، تتحدث فيه عن هوسها بإجراء عمليات التجميل حيث خضعت للعديد من العمليات في مختلف أقسام جسدها ووجهها.

وسألت شيماء قاسم ضيفتها عن متى يصل التجميل الي مرحلة التدمير، فأجابتها ماكيرا زينه أنه حسب كل فتاة كيف ترى نفسها واذا اقتنعت بجمالها، وأكدت أن بالنسبة لها لا ترى تدمير بالعمليات التي أجرتها بل بعض الأخطاء التي تعمل على تصحيحها.



وأثار هذا الفيديو جدلاً واسعاً بين الرواد على مواقع التواصل الاجتماعي وانقسمت الآراء بين من إنتقد ماكيرا وسخر منها بسبب هوسها بالتجميل وبين من أكّد أنها حرية شخصية. ومن التعليقات: "لان ما تريد تصير مضحكة وحدها لازم البنات كلهن يصيرن نفسها مضحكه".



وكتب آخر: "استغفر الله يا ربي ما اريد اتنمر والله بس تشبه العجين"، "يعني ليه كل التعليقات سلبية وسخرية.. البنية فرحانة بنفسها وهي حرة"، "بس انت عاملة عمليات تخريب مش تجميل"، "انت تشوفين نفسكج حلوة.. استغفر الله".



كما تداولت العديد من الصفحات التي تختصّ بمواضيع الجمال والموضة، الفيديو الذي نال نسبة مشاهدة مرتفعة تخطّت أكثر من مليونين مشاهدة وآلاف الإعجاب والتعليقات.