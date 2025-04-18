مشاجرة ام صلح.. حسام حبيب يبعث رسالة جديدة الى شيرين

وقال حبيب خلال البث: "أنا بحبها وبحترمها، وأتمنى أشوفها دايمًا سعيدة، ماعنديش أي مشكلة معاها، وباتمنى لها كل النجاح والتوفيق".وفي حديثه عن مستقبله الفني، أعلن حبيب عن استعداده لطرح ألبوم غنائي جديد خلال الفترة المقبلة، سيصدر على مرحلتين، بحيث يضم كل جزء خمس أغانٍ. وأوضح أن الجزء الأول سيُطرح قريبًا، بينما يُنتظر إطلاق الجزء الثاني في شهر أغسطس المقبل.وأشار الفنان إلى أن الألبوم يمثل مرحلة جديدة في الفني، مؤكدًا أنه من إنتاجه الشخصي، بالتعاون مع شركة إنتاج كبرى سيُعلن عن تفاصيلها في وقت لاحق.وقال إن العمل يحمل طابعًا شخصيًا عميقًا، مضيفًا: "الأغاني طالعة من جوايا فعلًا. يمكن أكون موجوع، بس متكسرتش، وخلال يومين أو تلاتة هأنزل مقاطع من الأغاني علشان توصل الرسالة حابب أوصلها".وفي إطار التفاعل مع متابعيه، أعرب حبيب عن رغبته في التعاون مجددًا مع الفنان ، واصفًا إياه بـ" " ومشيرًا إلى أنه يتشرّف بالعمل معه. كما كشف عن امتلاكه مجموعة من الأفكار الجديدة التي يطمح لمشاركتها معه مستقبلًا، مؤكدًا حرصه على دراسة خطواته الفنية بعناية واهتمام بالغ.