نجل فنان مصري شهير يدخل السجن بتهمة المخدرات.. كم بلغت المدة؟

المحكمة قضت بسجن العزيز صالح مخيون لمدة 6 أشهر، إلى جانب تغريمه 10 آلاف جنيه، بعد إدانته بإحراز مواد مخدرة بقصد التعاطي وقيادة مركبة تحت تأثير تلك المواد، ما تسبب في وفاة مواطن وإصابة آخرين، في واقعة وقعت بمركز شرطة أبو حمص.ووفقًا لما أعلنه المستشار ، المحامي العام لنيابات وسط دمنهور، فقد تم إحالة المتهم إلى على خلفية الواقعة التي جرت بتاريخ 30 يناير/كانون الثاني 2025، حيث ثبت من التحقيقات أن المتهم كان قد أحرز مخدر الحشيش بغرض التعاطي، دون أن يكون مرخصًا له بذلك قانونًا، ثم قاد سيارته وهو تحت تأثير ، ما أدى إلى وقوع حادث مروع أسفر عن وفاة شخص في نطاق مركز شرطة أبو حمص.وبدأت تفاصيل الحادث عندما تلقت بمديرية أمن البحيرة إخطارًا من غرفة شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم على الطريق الزراعي السريع، وتحديدًا عند مدخل قرية القناوية في الاتجاه المؤدي إلى القاهرة، داخل نطاق مركز أبو حمص، وسقوط ضحايا ما بين قتيل ومصابين.وبالانتقال إلى موقع الحادث، كشفت تحريات ضباط مباحث مركز شرطة أبو حمص عن أن السيارة الخاصة، والتي تحمل رقم ب هـ و 4765، كانت بقيادة مخيون، البالغ من العمر 23 عامًا، ويعمل عاملًا وطالبًا بكلية التجارة، ويقيم بعزبة مخيون التابعة لمركز أبو حمص. وقد تبين أن السيارة قد اصطدمت بعدد من المواطنين الذين تصادف وجودهم بمكان الحادث وقت وقوعه.وأدى الحادث إلى وفاة الشاب لؤي محمد وصفي ، المقيم بقرية القناوية، وإصابة كل من الطويل وتامر ، وكلاهما من قرية الجرن بمركز أبو حمص، حيث تم نقل المصابين إلى مستشفى دمنهور التعليمي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.