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نجل فنان مصري شهير يدخل السجن بتهمة المخدرات.. كم بلغت المدة؟
فن وثقافة
2025-04-23 | 12:29
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,414 شوهد
قضت محكمة جنايات دمنهور في مصر بحبس نجل الفنان
عبد العزيز
مخيون لمدة 6 أشهر وغرامة مالية، بعد ثبوت قيادته السيارة تحت تأثير
المخدرات
ووفاة شاب.
المحكمة قضت بسجن
صلاح الدين عبد
العزيز صالح
عبد الرحمن
مخيون لمدة 6 أشهر، إلى جانب تغريمه 10 آلاف جنيه، بعد إدانته بإحراز مواد مخدرة بقصد التعاطي وقيادة مركبة تحت تأثير تلك المواد، ما تسبب في وفاة مواطن وإصابة آخرين، في واقعة وقعت بمركز شرطة أبو حمص.
ووفقًا لما أعلنه المستشار
محمد الحسيني
، المحامي العام لنيابات وسط دمنهور، فقد تم إحالة المتهم إلى
محكمة الجنايات
على خلفية الواقعة التي جرت بتاريخ 30 يناير/كانون الثاني 2025، حيث ثبت من التحقيقات أن المتهم كان قد أحرز مخدر الحشيش بغرض التعاطي، دون أن يكون مرخصًا له بذلك قانونًا، ثم قاد سيارته وهو تحت تأثير
المخدرات
، ما أدى إلى وقوع حادث مروع أسفر عن وفاة شخص في نطاق مركز شرطة أبو حمص.
وبدأت تفاصيل الحادث عندما تلقت
الأجهزة الأمنية
بمديرية أمن البحيرة إخطارًا من غرفة شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم على الطريق الزراعي السريع، وتحديدًا عند مدخل قرية القناوية في الاتجاه المؤدي إلى القاهرة، داخل نطاق مركز أبو حمص، وسقوط ضحايا ما بين قتيل ومصابين.
وبالانتقال إلى موقع الحادث، كشفت تحريات ضباط مباحث مركز شرطة أبو حمص عن أن السيارة الخاصة، والتي تحمل رقم ب هـ و 4765، كانت بقيادة
صلاح الدين
عبد العزيز
مخيون، البالغ من العمر 23 عامًا، ويعمل عاملًا وطالبًا بكلية التجارة، ويقيم بعزبة مخيون التابعة لمركز أبو حمص. وقد تبين أن السيارة قد اصطدمت بعدد من المواطنين الذين تصادف وجودهم بمكان الحادث وقت وقوعه.
وأدى الحادث إلى وفاة الشاب لؤي محمد وصفي
يعقوب
، المقيم بقرية القناوية، وإصابة كل من
أحمد حامد
الطويل وتامر
فرحات
عبد الصمد
، وكلاهما من قرية الجرن بمركز أبو حمص، حيث تم نقل المصابين إلى مستشفى دمنهور التعليمي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.
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