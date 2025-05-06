الفنانة أصالة نصري تثير الجدل بعد قبلة لأحد معجبيها (فيديو)

ظهرت في الفيديو وهي على خشبة المسرح، وتحاول إبعاد رجال الأمن عن جمهورها الذين حاولوا التقاط صور تذكارية معها، وكان من بينهم شاب حريص على التقاط صورة على طريقة السيلفي معها.تعاملت أصالة مع هذا الموقف بعفوية شديدة، وقامت بتقبيل الشاب على خده، ما أضفى أجواءً من الألفة والتناغم خلال الحفل.وكشفت المقاطع المصورة من الحفل عن تعامل أصالة مع جميع الحضور بطريقة عفوية، حيث التقطت الصور مع الكثير منهم، بالإضافة إلى تغزلها بجمال البعض وأناقة إطلالتهم.يشار إلى أن أصالة مرت خلال الفترة الماضية بأزمة بسبب غلق عيادات ابنتها شام في ، لكنها تميزت بقوة وصلابة في مواجهه الموقف، وكانت حريصة على دعم ابنتها حتى تتجاوز هذه المحنة، وبالفعل احتفلت شام مؤخرًا بعودتها للعمل بعد انتهاء كافة الإجراءات.