بعد رفض النقابة.. تفاصيل عرض فلم "طباخ الريس"

وكشف الماكيير تفاصيل منع الفيلم من العرض في أحدث ظهور له.وأكد أن "الرقابة رفضت عرض الفيلم بشكل نهائي، كونه يناقش فكره تتعلق برئيس الجمهورية".وحقق منع الفيلم من العرض أصداء واسعة وصلت للرئيس السابق ، وبعدها طلب من وزير الثقافة حسني أن يحضر نسخة من الفيلم وأعجب به عند وأمر بعرض الفيلم في دور العرض السينمائي.واستطاع الفيلم أن يحقق نجاحًا لافتًا وقت عرضه، لكنه حقق شهرة أكبر وازداد ارتباط الجمهور به عندما بدأ عرضه تلفزيونيًّا، وأصبحت بعض الجمل الكوميدية من العمل متداولة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.وتدور أحداث الفيلم الذي عرض للمرة الأولى حول "متولي" الذي يعمل طباخًا بسيطًا، ثم تأتيه فرصة تجعله يرشَّح للعمل كطباخ خاص لرئيس الجمهورية، وبعد أن يباشر عمله يحظى بفرصة اللقاء بالرئيس شخصيًّا، ويساعده على نقل أخبار الشعب وما يقولونه عنه؛ ما يتسبب له بالعديد من المشاكل.وشارك في بطولة العمل وداليا مصطفى، وخالد زكي وجمال وسامح حسين وهو من إخراج .