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بعد رفض النقابة.. تفاصيل عرض فلم "طباخ الريس"
فن وثقافة
2025-05-06 | 07:01
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
303 شوهد
السومرية نيوز
– فني
يعتبر فيلم "طباخ الريس" المصري أحد أبرز الأعمال الكوميدية التي تم عرضها، وما لا يعرفه البعض أن هذا العمل واجه بضع أزمات قبل خروجه للنور.
وكشف الماكيير
محمد عشوب
تفاصيل منع الفيلم من العرض في أحدث ظهور له.
وأكد أن "الرقابة رفضت عرض الفيلم بشكل نهائي، كونه يناقش فكره تتعلق برئيس الجمهورية".
وحقق منع الفيلم من العرض أصداء واسعة وصلت للرئيس السابق
محمد حسني مبارك
، وبعدها طلب من وزير الثقافة
فاروق
حسني أن يحضر نسخة من الفيلم وأعجب به عند
مشاهدته
وأمر بعرض الفيلم في دور العرض السينمائي.
واستطاع الفيلم أن يحقق نجاحًا لافتًا وقت عرضه، لكنه حقق شهرة أكبر وازداد ارتباط الجمهور به عندما بدأ عرضه تلفزيونيًّا، وأصبحت بعض الجمل الكوميدية من العمل متداولة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
وتدور أحداث الفيلم الذي عرض للمرة الأولى حول "متولي" الذي يعمل طباخًا بسيطًا، ثم تأتيه فرصة تجعله يرشَّح للعمل كطباخ خاص لرئيس الجمهورية، وبعد أن يباشر عمله يحظى بفرصة اللقاء بالرئيس شخصيًّا، ويساعده على نقل أخبار الشعب وما يقولونه عنه؛ ما يتسبب له بالعديد من المشاكل.
وشارك في بطولة العمل
طلعت زكريا
وداليا مصطفى، وخالد زكي وجمال
إسماعيل
وسامح حسين وهو من إخراج
سعيد حامد
.
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