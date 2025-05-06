مي عز الدين "تريند" بسبب عمر وسلمى وسر جمال بشرتها

تصدرت الفنانة محركات البحث على "جوجل" خلال الساعات الماضية، بعد منشور لها عبر "إنستجرام" أعلنت فيه عودتها للتفاعل مع جمهورها عبر منصات التواصل الاجتماعي.

ونشرت مي صورة لها عبر حسابها الرسمي، وعلقت: "من النهاردة بإذن الله، كل ما أقدر هكون الفترة الجاية موجودة على حسابي في ، وهرد عليكم واقرأ تعليقاتكم".



وأضافت: "وبالمناسبة، للّي لسه بيبعتولي أسئلة عن العناية بالشعر، هعملكم فيديو هناك أرد فيه على كل واحدة، فاللي حابة تسأل تبعتلي في الكومنتات هناك.. أشوفكم على خير".



وظهرت في الفيديو لتجيب على أسئلة جمهورها، ومنها سؤال عن إمكانية تقديم جزء جديد من "عمر وسلمى".

وقالت مي: "أنا يفرحني لو في جزء جديد من "عمر وسلمى" لأنه من أكتر الأفلام بحبّها أوي ليها جمهور كبير والشغل مع تامر حلو، ويارب بإذن الله".

وكانت مي قد أجابت في فيديو سابق على أسئلة الجمهور حول طريقتها للعناية ببشرتها إذ قالت: "أنا الحاجة الوحيدة اللي بعملها لبشرتي إني من وقت للتاني كل مثلاً ثلاثة أيام بعد ما أغسل وشّي بصابونة عادية تخص البشرة بحط زيت طبيعي، حبة هي زيوت كويسة للبشرة ودا اللي بستعمله مرة كل مثلا ثلاثة أيام غير كده مبعملش أي حاجة تانية".