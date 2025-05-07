أحلام توضح حقيقة عودة برنامج ذا فويس

وقالت ، خلال تصريحات صحافية، أن هذا الأمر متروك لإدارة قناة mbc.وتحدثت الفنانة أحلام، عن تفاصيل الجزء الثاني من ألبومها "العناق الأخير" الذي من المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة، لافتة إلى أنه سيطرح ولكن ليس الآن وذلك بسبب انشغالها بأعمال أخرى.وقد شهد البرنامج في مواسمه السابقة مشاركة نخبة من نجوم الفن في العالم العربي، منهم ، ، ، ، عجرم، ، ، وراغب علامة.