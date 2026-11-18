وجاء توضيح الوزارة بعد نشر شروق صوراً من حفل التكريم عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، وجهت فيها الشكر إلى وجهات أخرى، متمنية استمرار النشاط الثقافي والإبداعي في العاصمة .وقالت الوزارة، في بيان صادر عن مكتبها الإعلامي، إن الفعالية أقيمت من دون الحصول على رعايتها، الأمر الذي وصفته بأنه مخالفة للأصول الإدارية المعتمدة.وأضاف البيان أن الوزارة خاطبت ، ممثلة بالسفير ، نظراً إلى أن رئيس الجهة المنظمة عراقي الجنسية، وطالبت بالتوقف عن استخدام اسم الوزارة وشعارها، وسحب وتصحيح جميع المواد الإعلانية المرتبطة بالفعالية.وشددت الوزارة على ضرورة التزام الجهات المعنية بالأصول القانونية والإدارية المعتمدة عند تنظيم الفعاليات داخل .وفي ختام بيانها، أكدت حرصها على توثيق العلاقات الثقافية بين ولبنان، مجددة ترحيبها بالأدباء والمثقفين والفنانين العراقيين، وسعيها إلى تعزيز الحضور الثقافي العراقي في لبنان وتطوير التبادل الثقافي بين البلدين.