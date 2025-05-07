أردني يطلق زوجته بسبب الفنان راغب علامة.. ما القصة؟ (شاهد)

حشود غفيرة لاستقبال أسطوري للسوبرستار #راغب_علامة في #الأردن قبيل حفله الضخم في قاعة قصر المؤتمرات في البحر الميت، وفتاة تخترق المرافقين للوصول إليه!#onetvlebanon #raghebalama @onetvlebanon @raghebalama pic.twitter.com/MzQPsQNjc9
— Ramez Khaled (@RamezKhaled_) May 1, 2025
حشود غفيرة لاستقبال أسطوري للسوبرستار #راغب_علامة في #الأردن قبيل حفله الضخم في قاعة قصر المؤتمرات في البحر الميت، وفتاة تخترق المرافقين للوصول إليه!#onetvlebanon #raghebalama @onetvlebanon @raghebalama pic.twitter.com/MzQPsQNjc9