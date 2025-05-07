أردني يطلق زوجته بسبب الفنان راغب علامة.. ما القصة؟ (شاهد)

وحضرت الزوجة لمطار كي تشارك في استقبال المعجبين، وغالبيتهم من النساء، للنجم اللبناني دون علم وموافقة زوجها، وفق صحيفة "السوسنة" الأردنية، ووسائل إعلام محلية أخرى.وأضافت أن المرأة خدعت زوجها أيضاً عندما زعمت أنها ستزور أهلها في يوم وصول علامة، قبل أن تتوجه للمطار ويشاهدها الزوج في مقطع فيديو من عدة مقاطع انتشرت للحظات استقبال علامة في .وأثارت الحادثة ردود فعل واسعة في مواقع التواصل الاجتماعي، تعرضت فيها المرأة لانتقادات كثيرة بسبب خداعها لزوجها، ووجدت على الجانب الآخر عدداً أقل ممن تعاطفوا معها ودافعوا عنها.ولم تتضح هوية الزوجين اللذين انتهت حياتهما الزوجية بسبب ، وما إذا كان طلاقهما نهائياً ولا رجعة فيه.وأعادت الحادثة للأذهان، قصة أخرى تتعلق بالفنان اللبناني، وجرت في الأردن أيضاً عام 2022، عندما أثارت صور له برفقة السفير العراقي في وعائلته، جدلاً وانتقادات واسعة، انتهت باستدعاء للسفير، قبل إعلانه انتهاء عمله بعد نحو شهر من الحادثة.