فرنسا.. اختيار الفيلم العراقي "سعيد أفندي" ضمن مهرجان كان الدولي

وذكرت السفارة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه " ضمن إطار مشروع سينماتك ، وبكل فخر نعلن اختيار الفيلم سعيد أفندي من إخراج كاميران حسني وإنتاج عام 1956، لتمثيل العراق رسميًا في الدورة الثامنة والسبعين من ، وذلك ضمن قسم كان كلاسيك".وتابعت، انه " يأتي هذا الاختيار والذي يعد الأول من نوعه في تاريخ السينما العراقية، ثمرة الجهود لجنة الحسن بن الهيثم للذاكرة العراقية المرئية - ، بدعم من في العراق و وتنفيذ Expertise France من خلال مشروع سينماتك العراق.".وأضافت، انه " تم الفيلم بدقة 4K في للسمعي البصري الفرنسي (INA) باستخدام النيجاتيف الأصلي. تم حفظ النسخة المرحمة من الفيلم لدى لجنة الحسن بن الهيثم للذاكرة البصرية العراقية".ويعد فيلم سعيد أفندي مقتبس عن قصة شجار للكاتب إدمون ، ويُعد من أبرز الأعمال الكلاسيكية العراقية تمثل.