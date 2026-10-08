Skarone يستعد لطرح "سما وأرض".. مزيج بين التراث العربي والهيب هوب

ويعتمد Skarone في الألبوم على مجموعة من الآلات الشرقية، من بينها العود والدودوك والدف والدُهلك والقيثارة والناي، إلى جانب توزيعات حديثة تمزج هذه الأصوات مع الهيب هوب، بهدف تقديم التراث العربي في قالب معاصر قادر على جذب مستمعين من مختلف الأجيال.ويحمل "سما وأرض" عددًا من المفاجآت الفنية، من بينها مشاركة أربعة فنانين معروفين في أربع أغنيات، إلى جانب تعاون مع ملحن عربي بارز شارك في عدد من أعمال المشروع، على أن يتم الكشف عن أسماء المشاركين بالتزامن مع طرح الألبوم، رغبة في إبقاء تفاصيل هذه التعاونات مفاجأة للجمهور.ويؤكد Skarone أن الهدف من المشروع يتجاوز تقديم مجموعة من الأغنيات، موضحًا أن الألبوم يجمعه والفنانين المشاركين فيه هدف واحد يتمثل في إحياء الهوية والتراث و الفن العراقي بطريقة تتناسب مع مختلف الأجيال، انطلاقًا من ارتباطهم بجذورهم ووطنهم العراقي، ورغبتهم في إيصال هذه الرسالة إلى الجمهور العربي والعالمي.ويضيف Skarone أن الموسيقى والتراث يمكن أن يكونا وسيلة للتعريف بالثقافة العربية وإبراز إبداع أجيالها، مشيرًا إلى أن دمج الآلات والموسيقى العربية مع الهيب هوب يفتح مساحة جديدة لتقديم هذه الهوية أمام الجمهور الغربي، دون التخلي عن جذورها.