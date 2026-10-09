شاهد بالصور والفيديو .. مناسيب الفرات ترتفع في الانبار وتبتلع جسرا حيويا

وأفادت المعلومات بأن "ارتفاع مناسيب المياه أدى إلى خروج جبه الحديدي في ناحية عن الخدمة".واضافت ان "قوات من الشرطة والجيش انتشرت قرب الجسر، حرصاً على سلامة المواطنين ومنع تعرضهم للمخاطر".واكدت أن "جسراً كونكريتياً بديلاً يربط بين ضفتي النهر متاح لاستخدام المواطنين، في وقت تواصل فيه مفارز الشرطة النهرية في قضاء هيت متابعة ارتفاع مناسيب مياه ، ومراقبة حركة المياه، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة المواطنين والزوار القريبين من ضفاف النهر".