هل تصالحت زينب فياض مع هيفا وهبي؟.. اليكم ما نشرته عن والدتها

وعمدت على نشر صورة لجواز سفرها اللبناني حيث ظهر اسم والدتها ورقم سجلها.علما انه يتردد منذ فترة ان وهيفا وهبي تصالحتا بعد خلافات امتدت لسنوات وهما تتواصلان باستمرار.