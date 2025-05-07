شاكيرا كشفت عن حمل ريهانا بالخطأ

وبحسب مجلة " "، عبّرت ، البالغة من العمر 48 عامًا، عن حماسها لرؤية زميلتها ، 37 عامًا، في الحدث، ثم كشفت عن خبر حملها دون قصد قائلة: "هي حامل".وسرعان ما أدركت شاكيرا خطأها، ووضعت يديها على وجهها في صدمة، ثم ضحكت قائلة: "هل كان يجب عليّ عدم قول ذلك؟"وفي وقت لاحق، تحدثت ريهانا مع Access Hollywood، إذ عبّرت عن شعورها بالارتياح بعد أن أصبحت أخبار حملها الثالث رسمية، قائلة "أشعر بتحسن كبير لأنني لن أضطر بعد الآن لشد بطني للداخل".وقبل الحفل، كان مصور المشاهير "مايلز ديغز" قد كشف عن خبر حمل ريهانا أيضًا على إنستغرام، فقد نشر صورة للنجمة يظهر فيها بطنها المنتفخ تحت المطر.من جهته، عبّر آيساب ، البالغ من العمر 36 عامًا، وهو أحد رؤساء حفل ميت غالا لهذا العام، عن سعادته بحمل شريكته ريهانا قائلًا للصحفيين: "شعور رائع أن أنتظر طفلي الثالث".وأضاف: "لقد شعرنا بحب الناس تجاهنا، ونحن نقدر ذلك". واختتم تعليقاته قائلاً: "هذه هي المحبة. المحبة هي المحبة."يذكر أن ريهانا أعلنت حملها الثالث في حفل "ميت غالا" الأخير، الذي يعدّ من الأحداث السنوية المرموقة المرتبطة بالموضة.