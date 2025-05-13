مهرجان كان السينمائي يحظر الفساتين العارية.. ما القصة ؟

وبحسب ما أفاد موقع CNN، فإن هذه الإجراءات جاءت ضمن جديد صادر عن الجهة المنظمة للمهرجان، والذي أكد أن العري أصبح "ممنوعًا تمامًا" سواء على السجادة الحمراء أو في أي ركن من أركان المهرجان، وذلك لأسباب تتعلق بـ"اللياقة" و"الاحتشام".وأوضح المنظمون أن الفساتين الواسعة أو ذات الأذيال الطويلة تُعيق حركة الضيوف وتسبب فوضى عند الجلوس في قاعات العرض، مما دفعهم لاتخاذ هذا القرار المثير للجدل في محاولة لتنظيم الفعاليات بشكل أكثر انسيابية.يُذكر أن مهرجان كان السينمائي 2025 ينطلق في الفترة من 13 إلى 24 مايو، ويُعد أحد أبرز الأحداث السينمائية العالمية، حيث يجمع نخبة من صناع السينما ونجوم الفن من مختلف أنحاء العالم.