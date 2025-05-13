وفاة فنان عراقي بعد صراع مع مرض عضال

وقالت في بيان، "ببالغ الحزن والاسى، تنعى رحيل الفنان لؤي زهرة والذي وافته هذا اليوم أثر مرض عضال لم يمهله كثيرا".واضافت أن "الراحل لؤي زهرة فنان عراقي من فناني من الذين قدموا للفن والمسرح العراقي أنبل الأعمال واجمل الرسائل الإنسانية".