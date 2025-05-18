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رانيا فريد شوقي تكشف كواليس انفصال والدها عن هدى سلطان
فن وثقافة
2025-05-18 | 13:36
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
915 شوهد
السومرية نيوز
– فني
كشفت الفنانة المصرية
رانيا فريد شوقي
عن كواليس انفصال والدها، عن الفنانة الراحلة
هدى سلطان
.
وتحدثت
رانيا
عن تفاصيل لم تروَ من قبل بشأن واقعة انفصال أشهر ثنائي في تاريخ السينما المصرية، رغم قصة الحب الكبيرة التي جمعت بينهما.
وقالت رانيا إن "والدها
فريد شوقي
رفض الانفصال"، واصفة علاقته بهدى سلطان بأنها كانت "مليئة بالحب والاحترام، حتى بعد الانفصال".
وأبرزت رانيا جانباً إنسانياً وعاطفياً نادراً من حياة والدها، مؤكدة أنه "رفض الطلاق من
هدى سلطان
لمدة تجاوزت الـ8 أشهر، بسبب حبه الشديد لها، وتعلّقه بها".
وكتبت رانيا معلّقة على الفيديو الذي شاركته عبر إنستغرام: "من أكثر الحكايات إللي بحب أشاركها، علاقة
بابا
بهدى سلطان ..كانت مليانة تفاصيل جميلة، فيها حب واحترام كبير ..تكلمت عنها من قلبي زي ما شفتها بعيني".
واستكملت:"فريد
شوقي
وهدى سلطان تزوَّجا عن حب في فترة كانت فيها طنط هدى مشهورة أكثر منه"، مضيفة أنهما "أنجبا ابنتيهما ناهد ومها".
وأكدت أن "الطفلة الأولى ناهد كانت مدللة جداً لدى والديها، حيث كانت أكبر أبنائهما خلال زيجتهما"، مشيرة إلى أن "والدها كان قد تزوج من قبل وأنجب ابنته الكبرى، وكذلك كانت لهدى سلطان زيجة سابقة، ومع ذلك، كانت ناهد مدللة لأنها ثمرة هذا الحب".
كما تحدثت رانيا عن الأجواء الأسرية الدافئة التي جمعت الأسرة رغم تعقيدات الحياة الفنية، مشيرة إلى أن "قرار الطلاق لم يكن سهلاً على والدها، الذي ظل يرفضه رغم إصرار هدى سلطان".
وقالت: "بابا كان بيرفض يطلق، وطنط هدى كانت تكتب في الجرائد أنها عايزة الطلاق"، وتابعت:"وهو يرد، أرفض أطلقها، دي الست إللي حبّتها، ووشها كان حلواً عليَّ".
ورغم الحب الكبير بينهما، أوضحت رانيا أن الانفصال حدث نتيجة طبيعة المهنة، والغياب المستمر بسبب ظروف العمل والسفر، مؤكدة أن "التفاصيل الكاملة للانفصال لم تكن معروفة بالكامل، حتى لها".
وروت رانيا موقفاً جمع فريد شوقي وهدى سلطان بعد الانفصال وزواجه من والدتها موضحة كيف استقبلت والدتها (زوجة فريد شوقي الثانية) هدى سلطان في بيتها عندما رافقت ابنتها مها خلال أزمة صحية للراحل، مشيدة بحكمة والدتها واحتوائها، حيث لم تفتعل أزمة أو تظهر غيرة من وجود طليقة زوجها في المنزل.
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