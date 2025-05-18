Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
تشخيص إصابة بايدن بسرطان البروستات
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

رانيا فريد شوقي تكشف كواليس انفصال والدها عن هدى سلطان

فن وثقافة

2025-05-18 | 13:36
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
رانيا فريد شوقي تكشف كواليس انفصال والدها عن هدى سلطان
915 شوهد

السومرية نيوز – فني
كشفت الفنانة المصرية رانيا فريد شوقي عن كواليس انفصال والدها، عن الفنانة الراحلة هدى سلطان.

وتحدثت رانيا عن تفاصيل لم تروَ من قبل بشأن واقعة انفصال أشهر ثنائي في تاريخ السينما المصرية، رغم قصة الحب الكبيرة التي جمعت بينهما.
وقالت رانيا إن "والدها فريد شوقي رفض الانفصال"، واصفة علاقته بهدى سلطان بأنها كانت "مليئة بالحب والاحترام، حتى بعد الانفصال".
وأبرزت رانيا جانباً إنسانياً وعاطفياً نادراً من حياة والدها، مؤكدة أنه "رفض الطلاق من هدى سلطان لمدة تجاوزت الـ8 أشهر، بسبب حبه الشديد لها، وتعلّقه بها".
وكتبت رانيا معلّقة على الفيديو الذي شاركته عبر إنستغرام: "من أكثر الحكايات إللي بحب أشاركها، علاقة بابا بهدى سلطان ..كانت مليانة تفاصيل جميلة، فيها حب واحترام كبير ..تكلمت عنها من قلبي زي ما شفتها بعيني".
واستكملت:"فريد شوقي وهدى سلطان تزوَّجا عن حب في فترة كانت فيها طنط هدى مشهورة أكثر منه"، مضيفة أنهما "أنجبا ابنتيهما ناهد ومها".
وأكدت أن "الطفلة الأولى ناهد كانت مدللة جداً لدى والديها، حيث كانت أكبر أبنائهما خلال زيجتهما"، مشيرة إلى أن "والدها كان قد تزوج من قبل وأنجب ابنته الكبرى، وكذلك كانت لهدى سلطان زيجة سابقة، ومع ذلك، كانت ناهد مدللة لأنها ثمرة هذا الحب".
كما تحدثت رانيا عن الأجواء الأسرية الدافئة التي جمعت الأسرة رغم تعقيدات الحياة الفنية، مشيرة إلى أن "قرار الطلاق لم يكن سهلاً على والدها، الذي ظل يرفضه رغم إصرار هدى سلطان".
وقالت: "بابا كان بيرفض يطلق، وطنط هدى كانت تكتب في الجرائد أنها عايزة الطلاق"، وتابعت:"وهو يرد، أرفض أطلقها، دي الست إللي حبّتها، ووشها كان حلواً عليَّ".
ورغم الحب الكبير بينهما، أوضحت رانيا أن الانفصال حدث نتيجة طبيعة المهنة، والغياب المستمر بسبب ظروف العمل والسفر، مؤكدة أن "التفاصيل الكاملة للانفصال لم تكن معروفة بالكامل، حتى لها".
وروت رانيا موقفاً جمع فريد شوقي وهدى سلطان بعد الانفصال وزواجه من والدتها موضحة كيف استقبلت والدتها (زوجة فريد شوقي الثانية) هدى سلطان في بيتها عندما رافقت ابنتها مها خلال أزمة صحية للراحل، مشيدة بحكمة والدتها واحتوائها، حيث لم تفتعل أزمة أو تظهر غيرة من وجود طليقة زوجها في المنزل.
>> تابع قناة السومرية على منصةX 
 

رانيا

فريد

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
من الأخير
Play
من الأخير
قمة بغداد.. لماذا غاب الزعماء؟ - حلقة ٥ | الموسم 2
15:00 | 2025-05-18
Play
قمة بغداد.. لماذا غاب الزعماء؟ - حلقة ٥ | الموسم 2
15:00 | 2025-05-18
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٨ آيار ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-05-18
Play
نشرة ١٨ آيار ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-05-18
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
18-05-2025 | 2025
12:30 | 2025-05-18
Play
18-05-2025 | 2025
12:30 | 2025-05-18
Live Talk
Play
Live Talk
الإبداع لا يتوقف.. صناعة المحتوى ما بين التحدي والشغف - الحلقة ٣١ | 2025
10:30 | 2025-05-18
Play
الإبداع لا يتوقف.. صناعة المحتوى ما بين التحدي والشغف - الحلقة ٣١ | 2025
10:30 | 2025-05-18
عشرين
Play
عشرين
القمة.. بغداد تكسب الرهان بجمع الاشقاء - الحلقة ٧ | الموسم 4
15:30 | 2025-05-17
Play
القمة.. بغداد تكسب الرهان بجمع الاشقاء - الحلقة ٧ | الموسم 4
15:30 | 2025-05-17
رحال
Play
رحال
جمال الطبيعة بقضاء حديثة في محافظة الأنبار - الحلقة ٤ | الموسم 6
14:30 | 2025-05-17
Play
جمال الطبيعة بقضاء حديثة في محافظة الأنبار - الحلقة ٤ | الموسم 6
14:30 | 2025-05-17
مقابلة خاصة
Play
مقابلة خاصة
مقابلة خاصة مع رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام | 2025
14:30 | 2025-05-16
Play
مقابلة خاصة مع رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام | 2025
14:30 | 2025-05-16
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
السوداني يعادل انقرة وطهران بعدد الزيارات السياسية - حلقة ٦ | الموسم 2
13:30 | 2025-05-16
Play
السوداني يعادل انقرة وطهران بعدد الزيارات السياسية - حلقة ٦ | الموسم 2
13:30 | 2025-05-16
ماكينة
Play
ماكينة
سيارة لكزس LS500h مع لين قيس - الحلقة ٦ | season 1
13:00 | 2025-05-16
Play
سيارة لكزس LS500h مع لين قيس - الحلقة ٦ | season 1
13:00 | 2025-05-16
الهوا الك
Play
الهوا الك
الابرياء بمواجهة السلطة والنفوذ.. من يحميهم؟ - الحلقة ٦ | الموسم 10
10:30 | 2025-05-16
Play
الابرياء بمواجهة السلطة والنفوذ.. من يحميهم؟ - الحلقة ٦ | الموسم 10
10:30 | 2025-05-16
الأكثر مشاهدة
من الأخير
Play
من الأخير
قمة بغداد.. لماذا غاب الزعماء؟ - حلقة ٥ | الموسم 2
15:00 | 2025-05-18
Play
قمة بغداد.. لماذا غاب الزعماء؟ - حلقة ٥ | الموسم 2
15:00 | 2025-05-18
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٨ آيار ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-05-18
Play
نشرة ١٨ آيار ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-05-18
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
18-05-2025 | 2025
12:30 | 2025-05-18
Play
18-05-2025 | 2025
12:30 | 2025-05-18
Live Talk
Play
Live Talk
الإبداع لا يتوقف.. صناعة المحتوى ما بين التحدي والشغف - الحلقة ٣١ | 2025
10:30 | 2025-05-18
Play
الإبداع لا يتوقف.. صناعة المحتوى ما بين التحدي والشغف - الحلقة ٣١ | 2025
10:30 | 2025-05-18
عشرين
Play
عشرين
القمة.. بغداد تكسب الرهان بجمع الاشقاء - الحلقة ٧ | الموسم 4
15:30 | 2025-05-17
Play
القمة.. بغداد تكسب الرهان بجمع الاشقاء - الحلقة ٧ | الموسم 4
15:30 | 2025-05-17
رحال
Play
رحال
جمال الطبيعة بقضاء حديثة في محافظة الأنبار - الحلقة ٤ | الموسم 6
14:30 | 2025-05-17
Play
جمال الطبيعة بقضاء حديثة في محافظة الأنبار - الحلقة ٤ | الموسم 6
14:30 | 2025-05-17
مقابلة خاصة
Play
مقابلة خاصة
مقابلة خاصة مع رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام | 2025
14:30 | 2025-05-16
Play
مقابلة خاصة مع رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام | 2025
14:30 | 2025-05-16
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
السوداني يعادل انقرة وطهران بعدد الزيارات السياسية - حلقة ٦ | الموسم 2
13:30 | 2025-05-16
Play
السوداني يعادل انقرة وطهران بعدد الزيارات السياسية - حلقة ٦ | الموسم 2
13:30 | 2025-05-16
ماكينة
Play
ماكينة
سيارة لكزس LS500h مع لين قيس - الحلقة ٦ | season 1
13:00 | 2025-05-16
Play
سيارة لكزس LS500h مع لين قيس - الحلقة ٦ | season 1
13:00 | 2025-05-16
الهوا الك
Play
الهوا الك
الابرياء بمواجهة السلطة والنفوذ.. من يحميهم؟ - الحلقة ٦ | الموسم 10
10:30 | 2025-05-16
Play
الابرياء بمواجهة السلطة والنفوذ.. من يحميهم؟ - الحلقة ٦ | الموسم 10
10:30 | 2025-05-16
اخترنا لك
سامسونغ تسخر من هواتف آيفون
12:06 | 2025-05-18
ظهور متلازمة مخيفة على شاب ياباني يدمن الألعاب الإلكترونية
09:47 | 2025-05-18
فنانة تركية من أصول إسرائيلية تخاطب أردوغان وزوجته: "حياتي في خطر" (فيديو)
06:05 | 2025-05-18
دهشة عالمية في "أول فلم عراقي يصل مهرجان كان".. وقد يصل للاوسكار
02:28 | 2025-05-18
وفاة مغني راب فرنسي عن 31 عاما
15:31 | 2025-05-17
في اليوم العالمي لارتفاع ضغط الدم.. نصائح مهمة للتعامل مع الحالات الطارئة
00:34 | 2025-05-17

أبراج

على السومرية

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.