ابنة هيفاء وهبي تصدم الجمهور بإطلالة جديدة.. "صارت وحدة تانية"

فقد بدت في الصورة بملامح وجه مختلفة، وأشار العديد من المتابعين ان أكثرت من عمليات التجميل التي غيرت ملامح وجهها. وعلّق أحد المتابعين قائلا: "صارت وحدة تانية تماماً".يُذكر ان زينب أعلنت مؤخرا خطوبتها على رجل أعمال وذلك بعد انفصالها عن زوجها اللبناني. وهي تقيم منذ سنوات مع ابنتيها في حيث تملك مركزا للتجميل.