"ستوري" للفنانة شيماء سيف يثير الجدل في مصر

وكتبت شيماء ستوري قالت فيها: "الندل لو كشفته يبجح ولو واجهته يقبح، ولو بعدت عنه يلقح ويشوف عدوك فين ويقعد معاه ويسبح"، وهو ما جعل كثيرًا من المتابعين يذهبون إلى وجود خلاف بين الزوجين.وتساءل بعض المتابعين عن السبب وراء كتابة تلك الرسالة، وعمّا إذا كانت تقصد زوجها أم شخصًا آخر، لكن التزمت الصمت تمامًا.وكانت شيماء سيف قد كشفت أخيرًا تفاصيل طلاقها المؤقت من زوجها المنتج .