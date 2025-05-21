وفاة نجم مسلسل "تشيرز"

وأكد البيان أن "الفنان الراحل فارق الحياة بسلام أثناء نومه في منزله بمدينة شيكاغو"، بينما لم يُكشف، رسميًا، عن سبب الوفاة حتى الآن.وطلبت العائلة احترام خصوصيتها خلال هذه الفترة الصعبة، مشيرة إلى أن " كان رجل عائلة محبًا وصديقًا وفيًا، ومصدر ثقة لكل من عرفه".وبرز ويندت في عالم التمثيل من خلال مشاركته في أكثر من 28 فيلمًا، منها: Dreamscape (1984)، (1985)، Fletch (1985)، وForever Young (1992)، بالإضافة إلى Spice World (1997)، لكنه حفر اسمه في ذاكرة الجمهور من خلال تجسيده شخصية "نورم بيترسون" في المسلسل الكوميدي الشهير "تشيرز"، والذي استمر عرضه 11 موسمًا على قناة NBC بين عامي 1982 و1993.وظهر ويندت في جميع حلقات المسلسل البالغة 275 حلقة، وجسّد شخصية الزبون الدائم في الحانة، والذي عُرف بحسه الفكاهي، وتعليقاته الساخرة، ليصبح أحد رموز الكوميديا في الثمانينيات والتسعينيات. وترشح عن هذا الدور لـ 6 جوائز متتالية لأفضل ممثل مساعد في مسلسل كوميدي.وعقب إعلان وفاته، عجّت منصات التواصل الاجتماعي برسائل النعي من محبيه ومعجبيه، حيث كتب أحدهم: "ارقدْ بسلام يا جورج ويندت، أحد أعظم ممثلي الشخصيات في جيلنا"، فيما وصفه آخر بـ"أسطورة تلفزيونية حقيقية" جلبت لملايين المشاهدين.وأضاف آخر: "لقد أدخلت شخصيته في تشيرز البهجة إلى قلوبنا... إرثه الكوميدي سيظل خالدًا".