منى واصف ترد على شائعة وفاتها: كفاكم قلقتوا عائلتي

وقالت : "انزعجت جدًا من الشائعة كفاكم من هذا الكلام! ربما لأنني مرشحة قليلاً ذهبوا ليعلنوا وفاتي! الأمر لا يتعدى إصابة بسيطة، ولا داعي للقلق".وأشارت واصف إلى أنها "تلقّت العديد من الاتصالات من أصدقائها والمقرّبين، الذين حرصوا على الاطمئنان عليها".وأضافت أن "الأخبار الكاذبة سبّبت قلقًا لعائلتها، خصوصًا ابنها الذي يعيش خارج ".وكانت منى واصف حاضرة في الموسم الرمضاني 2025 بمشاركتها في مسلسل "ليالي "، الذي تناول قصة صناعة أول فيلم سينمائي سوري.كما ظهرت في مسلسل "تحت سابع أرض"، الذي عرض في رمضان من العام نفسه.إلى جانب ذلك، شاركت الفنانة القديرة في أعمال بارزة خلال السنوات الأخيرة، منها أغمض عينيك وتاج عام 2024، بالإضافة إلى أدوارها الأيقونية في أجزاء مسلسل .وما زلت منى واصف، التي تعتبر واحدة من أهم رموز الدراما السورية، تحتفظ بمكانة مميزة لدى جمهورها، حيث يعبرون دائمًا عن حبهم واحترامهم لمسيرتها الفنية الطويلة والمليئة بالإنجازات.