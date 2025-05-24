بفستان قصير وقناع.. أسماء جلال تحتفل بعيد ميلادها (صور)

وشهد الحفل أجواءً فريدة من نوعها، حيث أطلت أسماء بفستان وردي قصير مكشوف الكتفين، مع تسريحة شعر منسدلة بأسلوب أنيق، مما أضاف لمسة من الحيوية والأنوثة.وشارك في الاحتفال كوكبة من النجوم، من بينهم ، آسر ، ، ، ، علي ربيع، حمدي المرغني، أمير ، مايان السيد، ، ، دياب، الدين، يارا ، دينا سامي، ، وأحمد .وتألقت أجواء الحفل بطابع مستوحى من " "، حيث ظهرت وهي تخرج من قالب حلوى كبير وسط تصفيق الحضور. كما أضفت لمسة مميزة بارتدائها قناع "توو ليت" وتقديم عرض غنائي مرح برفقته.