نادين نسيب نجيم تُشوق جمهورها بمسلسل جديد

وشاركت متابعيها على “سناب شات” بردّ فعلها العفوي على موجة الحماس الجماهيري، حيث عبّرت عن دهشتها وسعادتها بتفاعل الجمهور السريع، قائلةً: “قدّي مهضومين الفانز، ما لحقت نزلّت خبر إنه أنا وظافر العابدين لح نكون سوا برمضان 2026 بلّشوا غراميات، إيمتى لحقّتوا تركّبوا الصور! وعملتوا بوسترات إلنا من صوره وصوري؟ فظيعين إنتو، أهم من نشرات الأخبار إنتو والله ما في أقوى منكم.”الملصق الترويجي للمسلسل، الذي نُشر عبر حسابات الشركة المنتجة، لاقى بدوره انتشاراً لافتاً، ما عزّز من الحماس المسبق لهذا التعاون المرتقب، خاصة وأنّه يُعدّ اللقاء الأول درامياً بين نادين وظافر.وبحسب المعلومات المسرّبة التي نشرتها بعض صفحات “الفانز”، فإن المسلسل المرتقب سيكون من 30 حلقة، ومن المقرر تصويره في بإدارة المخرج ، وذلك بعد الانتهاء من كافة التعاقدات الفنية والإنتاجية في نهاية أكتوبر المقبل.ويُقال إن أحداث المسلسل تدور في إطار رومانسي اجتماعي، حيث تسلط القصة الضوء على قوة المشاعر الإنسانية وقدرتها على تحدّي الظروف وصنع التغيير. وتتمحور حول فتاة تسعى إلى كسر القيود الاجتماعية والتقاليد الصارمة، إلى أن تقع في حب شاب تصبح قصتهما نقطة تحوّل رئيسية في مجرى الأحداث.ويُنتظر أن يشكّل هذا العمل أحد أبرز مشاريع الدراما العربية في موسم رمضان 2026، خاصة أنه يجمع بين نجمين من الصف الأول، ويُنتج من قبل واحدة من أهم شركات الإنتاج في المنطقة.